Omar Montes reta a Gero Arias para la próxima Velada de Ibai: "Al menos darle un repaso"

La séptima edición de La Velada del Año todavía no ha sido confirmada oficialmente, pero empiezan a aparecer los primeros candidatos para participar. El último en presentar su propuesta ha sido Omar Montes, que ya tiene claro quién debería ser su rival si finalmente se sube al ring: Gero Arias.

El cantante ha lanzado el reto durante su actuación en el Arenal Sound. Desde el escenario, Omar ha preguntado por qué nunca ha participado en el evento de Ibai Llanos y ha recordado que el creador argentino acaba de derrotar a Viruzz en uno de los combates más esperados de La Velada VI.

"Yo creo que estaría bien que, si en la próxima Velada esto le llega a Ibai, se ponga en contacto conmigo", ha expresado ante el público. Omar ha asegurado que no le preocupa demasiado el resultado y que estaría dispuesto a enfrentarse a Gero incluso asumiendo el riesgo de perder, aunque su intención sería "al menos darle un repaso".

El argentino se ha convertido en uno de los nombres propios de la última edición después de imponerse a Viruzz por decisión unánime. Gero llegó a derribarlo durante el primer asalto y terminó arrebatándole su condición de invicto en el evento, una actuación que parece haber convencido a Omar para elegirlo como rival.

El cantante lleva tiempo intentando formar parte de La Velada. Meses atrás explicó que Ibai no había conseguido encontrarle un oponente adecuado, posiblemente por su experiencia previa entrenando boxeo. Durante la preparación de la sexta edición también realizó un combate de entrenamiento con Edu Aguirre que terminó enviando al periodista al hospital por una lesión en la nariz.

Por el momento, ni Ibai Llanos ni Gero Arias han respondido públicamente a la propuesta. Sin embargo, el posible enfrentamiento ya ha despertado interés en las redes y permitiría medir a uno de los grandes vencedores de La Velada VI contra un debutante que lleva años esperando su oportunidad.