TODO POR UN CASCO
Roro vuelve a hablar de su casco de la Velada diciendo que cedió y Rivers contraataca
Roro ha subido un vlog en el que se comprueba cómo vivió las últimas horas antes de su combate en la Velada del Año 6, con respecto al tema de su casco. Rivers ha decidio cargar contra ella y su equipo, acusándoles de mentir.
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Casi una semana después de la Velada del Año 6, los resultados de los combates siguen dando de qué hablar. Roro ha subido un vídeo en el que se puede observar cómo vivió las horas previas a su combate, cuando se destapó toda la polémica con el casco que debía utilizar. Según ella, "cedió" para que todo el mundo estuviese contento, incluyendo a Samy Rivers.
Por su parte, la mexicana ha cargado con todo y ha señalado las incongruencias entre las declaraciones de Roro y las de varios miembros de su equipo, y los ha acusado a todos de mentir para salvar la situación. Los fans de la streamer piden ahora la retirada del cinturón a Roro, pues consideran que su victoria no fue justa.
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