Laura Díaz debuta en redes, y Alpha Sniper la defiende de las críticas: "Si quiero que mi hermana tenga su boom, lo tendrá"

Laura Díaz es el nombre más buscado de las redes estos días, después de que sus hermanos Marta Díaz y Alpha Sniper aprovechasen la Velada del Año 6 para hacer su presentación oficial. Ha ganado cientos de miles de seguidores en unos pocos días, pero también se ha llevado una buena cantidad de hate, con gente que ha criticado al clan Díaz por favorecer el nepotismo.

Alpha Sniper ha decidido compartir su reflexión sobre este asunto, y ha defendido la decisión de la familia, señalando que los seguidores que ha conseguido su hermana son la consecuencia de 15 años de trabajo de Sniper en redes. Esta defensa no ha surtido demasiado efecto, y las redes han cargado de nuevo contra él y contra su hermana, que ahora tendrá que demostrar su capacidad para la creación de contenido, para ganarse su hueco y el respeto de las redes.