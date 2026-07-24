Así es el Top 5 de combates con más views de cada Velada de Ibai Llanos

¿Cuáles son los combates más populares de la historia de La Velada del Año de Ibai Llanos? Para descubrirlo, hemos analizado los datos de su canal oficial de YouTube, seleccionando el combate con más reproducciones de cada una de las cinco ediciones celebradas hasta la fecha y ordenándolos en un ranking definitivo. El resultado acumula cientos de millones de reproducciones y arroja, por el camino, sorpresas muy reveladoras sobre el impacto real de cada año.

Lejos de lo que cabría esperar, la antigüedad o el crecimiento exponencial de la producción no garantizan los primeros puestos. La quinta posición la ocupa el enfrentamiento entre TheGrefg y Westcol de La Velada del Año V, que se sitúa por detrás del combate estrella de la cuarta edición: el choque entre YoSoyPlex y El Mariana (La Velada del Año IV), instalado en el cuarto lugar. Para entrar en el tercer escalón del podio hay que viajar hasta el origen del fenómeno: el cara a cara entre Mister Jägger y Viruzz de la primera Velada, un momento fundacional que mantiene intacto su estatus de culto.

Sin embargo, el auténtico dominio en lo más alto del ranking lleva firma femenina. El Top 2 absoluto está reservado a dos de los momentos más explosivos y comentados en la historia del evento. La segunda posición es para el cruce entre Samy Rivers y La Rivers en La Velada del Año III, mientras que la medalla de oro histórica se la lleva el combate entre Ari Gameplays y Paracetamor de La Velada del Año II, consolidado como el vídeo de boxeo más visto y recordado de todo el canal de Ibai.