Spreen monta Generación, el festival que devuelve a Rubius a Argentina más de una década después

Spreen ha presentado Generación, un festival de tres días que llevará a los creadores más grandes del mundo hispanohablante a un mismo recinto de Buenos Aires. El punto más importante del cartel no es otro que Rubius lleva sin pisar Argentina desde 2015, cuando participó en las dos ediciones del Club Media Fest.

Aquellos días son mitología pura para toda una generación (aeropuertos colapsados, calles cortadas en pleno Buenos Aires) y marcaron el momento en el que el youtuber español dejó de ser una pantalla para convertirse en un fenómeno de masas al otro lado del charco.

Más de una década después, vuelve. Y el anuncio lo dejó caer Spreen como quien no quiere la cosa, guardándoselo para el final. Generación no es solo un asunto argentino. El cartel confirmado hasta ahora incluye a TheGrefg, Jordi Wild y Nil Ojeda, tres perfiles diferentes pero que en conjunto cubren buena parte del consumo de streaming en España.

Junto a ellos, la lista de primeros confirmados la completan Alejo Igoa, Angie Velasco, Coscu, Farid Dieck, Hi Clavero, Ian Lucas, La Gula, Margelita (Ángela Torres y Marcos Giles), Robleis, el propio Spreen, TheDonato, Top Globales, Tribunero y Yolo Aventuras.

Y esto es solo el aperitivo: la organización habla de más de 75 creadores y más de 45 shows, con anuncios que se irán soltando en las próximas semanas. Traducción: quedan bombas por caer.

Cuándo, dónde y cómo son las entradas

Las fechas son del 11 al 13 de diciembre en BA Ferial, el antiguo Costa Salguero. Tres jornadas con varios escenarios simultáneos, shows exclusivos, entrevistas y formatos diseñados a medida para el festival.

Lo más interesante es el modelo de venta, que va por la vía del "elegí cómo vivirlo": puedes ir a un único show, encadenar varios, quedarte con un escenario completo, sacar un día suelto o el festival entero. Se traduce en 4 opciones combinables entre sí:

Festival Pass: acceso a los tres días

Day Pass: una sola jornada

Stage Pass: un escenario concreto

Entrada individual: por show

Web de Generacion | Generacion

La preventa arranca el miércoles 29 de julio a las 10:00 en exclusiva para clientes Visa del Banco Santander, y la venta general el viernes 31 a la misma hora. Podéis comprar las entradas aquí.

Generación se presentó en La Casa de Madrid, el espacio que Spreen tiene en España, en plena previa de La Velada del Año, el evento de Ibai Llanos que este sábado 25 celebra su sexta edición en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Se anunció justo cuando media escena hispana está concentrada en Sevilla y con los focos apuntando en esa dirección. Jugada de manual. Spreen reveló los nombres en directo acompañado por Carrera y Luck Ra, y se guardó a Rubius para el final.

El festival cuenta con la producción y comercialización de LA NACION y OLGA, pero la cara visible (y el motor de la convocatoria) es Spreen. Si eres de los que creció con el Club Media Fest, ya sabes lo que toca el 29 de julio a las 10 de la mañana.