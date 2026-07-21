Aitana, Ana Mena con Lola Índigo, Viva Suecia y Arde Bogotá ponen música a la apoteósica celebración del Mundial en Madrid

Los jugadores de la Selección Española han vivido un momento que no se les olvidará nunca tras conquistar este domingo 19 de julio frente a Argentina en Nueva York su segundo Mundial. La plantilla, encabezada por Luis de la Fuente y el capitán Rodri, aterrizaba en Madrid minutos antes de las 15:00 horas para arrancar un multitudinario baño de masas por las calles de la capital tras ser recibidos en la Zarzuela por los Reyes y en La Moncloa por el Presidente del Gobierno.

El recorrido en autobús descapotable culminó en la Plaza de Cibeles ante cerca de dos millones de personas, en un evento marcado por un impresionante despliegue musical en el gran escenario instalado junto al Palacio de las Telecomunicaciones en Cibelesy que ha dejado numerosos momentos virales para el recuerdo.

Bajo la conducción del streamer Ibai Llanos como maestro de ceremonias, la tarde arrancó a ritmo de electrónica con las sesiones de DJs como Barce, Álex Martini, Pawly, Tony Grox y LUCYCALYS, calentando motores junto a la actuación en directo de Viva Suecia antes del salto de los futbolistas al escenario.

Tras la presentación uno a uno de los campeones y las palabras del capitán Rodri Hernández recordando el histórico gol de Ferran Torres, la música volvió a tomar el protagonismo con Ana Mena y Lola Índigo. Ataviadas con la camiseta de la Selección —la malagueña con el dorsal del héroe de la final—, ambas artistas hicieron vibrar al público interpretando juntas su colaboración 'Pa ti toa'.

La fiesta continuó con el potente directo de Arde Bogotá y su éxito 'Los perros', un momento en el que el delantero Borja Iglesias no dudó en ponerse a los platos de la mesa de mezclas para ejercer de DJ durante unos minutos. El fin de fiesta definitivo llegó con la irrupción de Aitana sobre el escenario, que cantó junto a la plantilla al completo su tema Superestrella, reconvertido ya en el himno no oficial del vestuario de La Roja durante todo el torneo en Estados Unidos.

Entre los bailes de los jugadores, la emoción al recordar a la joven María Caamaño y cánticos compartidos con la afición, la música sirvió como hilo conductor para despedir una noche apoteósica en la que Madrid celebró por todo lo alto la consecución de la segunda estrella.