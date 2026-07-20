Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber convierten la final del Mundial en el show del año

España ya es campeona del mundo. 'La Roja' se llevó la final del Mundial 2026 ante Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga, tras un partido que dominó de principio a fin y en el que el equipo de Leo Messi intentó frenar a base de faltas y provocaciones a Lamine Yamal, Dani Olmo y Rodri. Pero si estabas delante de la pantalla, sabes que la noche del MetLife Stadium (Nueva Jersey) fue mucho más que fútbol: fue el 'half-time' más ambicioso que se ha visto fuera de una Super Bowl. ¿Exagerado? Repasa el cartel y me cuentas.

Antes del pitido inicial, la organización ya había dejado claro que iba a por todas. Tom Cruise abrió la noche con un discurso motivador que dejó al estadio en silencio, y sobre el césped desfilaron Jennifer Hudson en solitario y Robbie Williams acompañado de Nicole Scherzinger y Laura Pausini, los tres coordinados en azul eléctrico lleno de brillos.

El plato fuerte llegó en el descanso, que se estiró de los 15 minutos habituales hasta los 27. Y la entrada fue directamente de película: Madonna apareció al ritmo de 'Music' en un coche conducido por Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Sí, has leído bien.

Después, el director venezolano Gustavo Dudamel (marido de la actriz española María Valverde) se puso al frente de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela para versionar el 'Seven Nation Army' de The White Stripes, con varios personajes de 'Los Teleñecos' sumándose a la fiesta. Y de ahí al K-pop, BTS puso a bailar a todo el MetLife con 'Dynamite'.

Entre tanto ruido, la sorpresa fue Justin Bieber. Guitarra en mano, consiguió que el estadio entero se callara para escuchar 'Everything Hallelujah', el momento más íntimo del descanso y la calma antes de la tormenta.

Porque la tormenta tenía nombre propio: Shakira. La colombiana, con un arriesgado diseño en amarillo y rosa, interpretó 'Dai dai', la canción oficial del Mundial, junto a Burna Boy, los ganadores del Dai Dai Challenge y los Ghetto Kids, el grupo ugandés de las coreografías virales. Caderas en modo leyenda, estadio en éxtasis y un detalle para el salseo: Piqué siguió la final desde la grada con sus hijos Milan y Sasha. Shakira volvió a ejercer de talismán de España

El broche lo puso Coldplay junto al coro PS22, formado por alumnos de un colegio público de Staten Island, en una actuación a la que acabaron uniéndose Shakira y Justin Bieber mientras los fuegos artificiales dibujaban la palabra 'Love' sobre el cielo de Nueva Jersey. Un cierre a la altura de una noche que, entre el gol de Ferran y este cartel, va a ser muy difícil de superar.