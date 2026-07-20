Las reacciones de los streamers a la victoria de España en el Mundial, desde Ibai hasta TheGrefg

La victoria de España contra Argentina en el Mundial ha desatado la euforia en todo el país, un estallido de alegría al que se han sumado de inmediato los creadores de contenido más potentes del panorama digital. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de celebraciones donde los streamers han competido en originalidad para festejar la estrella.

Ibai Llanos ha sido uno de los que ha seguido el torneo más de cerca. Nada más pitar el árbitro el final del encuentro, el vasco hizo saltar las redes al compartir un divertidísimo vídeo junto a Lamine Yamal recreando un baile viral, grabado unos días antes de la final, que ya acumula millones de reproducciones. Por su parte, creadores históricos de la comunidad como AuronPlay y Rubius no tardaron en publicar mensajes de incredulidad y orgullo, contagiando el entusiasmo a sus comunidades globales.

Quien llevó la emoción al límite fue TheGrefg, fiel a su estilo de creador de espectáculo, subiendo un vídeo con su reacción en directo y al borde del infarto en el instante exacto del gol de la victoria. En el terreno del lifestyle y el entretenimiento, Lola Lolita también quiso sumarse a la fiesta nacional, compartiendo con sus seguidores cómo vivió los tensos minutos finales del encuentro a través de sus historias de Instagram, aportando el toque glamuroso a la jornada festiva.

De todo el ecosistema de creadores españoles, los hermanos xBuyer y EricBuyer fueron de los pocos privilegiados que pudieron vivir el histórico momento en persona. Desde las gradas de Nueva York, los Buyer celebraron el título por todo lo alto y ya han prometido un videoblog masivo en su canal de YouTube para mostrar la locura de una final que ya forma parte de la historia del deporte español.