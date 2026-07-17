El desesperado ruego de Speed a Lamine Yamal antes de la final del Mundial: "Sálvame del desastre"

IShowSpeed ha convertido la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en una cuestión personal. El streamer estadounidense, conocido por su admiración incondicional hacia Cristiano Ronaldo, ha dirigido un desesperado mensaje a Lamine Yamal antes del esperado encuentro.

"Lamine Yamal, hermano, tienes mucho peso sobre tus hombros. Este mensaje es para ti", ha comenzado diciendo Speed durante los últimos minutos de uno de sus directos.

El creador de contenido ha abandonado momentáneamente el inglés para asegurarse de que el futbolista español comprendiera perfectamente su petición: "Concéntrate. Por favor. Por favor, Lamine".

La preocupación de Speed no se debe únicamente a que quiera ver ganar a España. El streamer lleva años defendiendo que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de la historia y teme que una nueva victoria de Lionel Messi termine de inclinar a favor del argentino el eterno debate entre ambos jugadores.

"Sálvame del desastre. Si Messi vuelve a ganar el Mundial, no sé qué puedo decir como seguidor de Ronaldo. No puedo decir nada", ha reconocido ante sus espectadores.

Speed ha terminado convirtiendo al joven jugador español en el representante involuntario de todos los seguidores del portugués: "Sálvanos a los seguidores de Cristiano".

Messi ya ha ganado el Mundial de 2022 con Argentina y ahora tiene la oportunidad de levantar el trofeo por segunda vez consecutiva. España, por su parte, busca conquistar el segundo Mundial de su historia después del conseguido en Sudáfrica en 2010.

La final se disputará este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y comenzará a las 21:00 horas en España. Speed estará especialmente cerca de todo lo que suceda, ya que formará parte del espectáculo de clausura junto a nombres como Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini y Tom Cruise.

Su particular súplica puede terminar con una celebración descontrolada o con otro directo histórico del streamer. La responsabilidad de evitar su temido "desastre", sin embargo, ha quedado depositada sobre los hombros de Lamine Yamal.