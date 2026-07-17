Ni siquiera ha sonado la campana y ya saltan chispas: lo mejor del cara a cara de La Velada 6

La Velada del Año 6 está cada vez más cerca. A poco más de una semana de que los creadores de contenido se suban al ring del Estadio de La Cartuja de Sevilla, Ibai Llanos ha reunido a los protagonistas de los diez combates para celebrar el tradicional cara a cara previo al evento.

El encuentro, celebrado este jueves 16 de julio en el Teatro Coliseum de Barcelona, ha permitido conocer cómo llegan los participantes después de meses de entrenamiento. Aunque algunos rivales han optado por el respeto, otros han aprovechado el micrófono para ajustar cuentas, cuestionar las condiciones de sus peleas o lanzar alguna amenaza especialmente polémica.

Alondrissa y Angie Velasco evidencian su amistad rota

Alondrissa y Angie Velasco han protagonizado el momento más incómodo de la noche. Las creadoras de contenido han reconocido que necesitan mantener una conversación privada para aclarar qué ha sucedido entre ellas después de que una disputa en redes sociales evidenciara su distanciamiento.

Alondrissa ha insistido en que el conflicto no ha surgido por La Velada, sino por problemas externos que han terminado afectando a su amistad. Sin embargo, la puertorriqueña ha endurecido después su discurso con una frase que ha provocado el enfado de parte del público: “Le voy a romper la salud”.

El peso enfrenta a La Parce y Fabiana Sevillano

La primera polémica de la tarde ha llegado con La Parce y Fabiana Sevillano. La colombiana ha asegurado que aceptó competir en 52,5 kilos hace apenas unos días, mientras que Fabiana ha sostenido que ese peso estaba pactado desde la presentación de los combates.

La creadora sevillana también ha reconocido que la dieta ha sido la parte más difícil de su preparación y que no sabe si conseguirá alcanzar el límite acordado. Por tanto, el pesaje oficial del día anterior a La Velada podría convertirse en otro momento especialmente tenso para ambas.

Tatiana Kaer, criticada por no saber quién era Luzu

El cara a cara entre Marta Díaz y Tatiana Kaer ha dejado una situación tan surrealista como comentada en redes. Luzu, encargado de presentar junto a Reven el pódcast oficial sobre La Velada del Año 6, ha bromeado con que Tatiana había sido la única participante que no le había saludado.

Sin embargo, el motivo no era ningún enfado: Tatiana Kaer no sabía quién era. La influencer le ha preguntado directamente por su identidad pese a tenerlo sentado a su lado durante el evento, provocando la sorpresa de los presentadores y las risas del público.

Cristiano Ronaldo verá el combate de Edu Aguirre

El duelo entre Edu Aguirre y Gastón Edul ha quedado inevitablemente marcado por la final del Mundial entre España y Argentina. Ambos periodistas se han picado por el partido, pero Aguirre también ha dejado una de las grandes revelaciones del evento: Cristiano Ronaldo verá su pelea.

“Ya me lo dijo en su día. Hablo con él de la pelea, de La Velada y lo verá seguro. Él tiene claro que gano”, ha explicado el colaborador de El Chiringuito.

Gastón Edul, por su parte, ha respondido a quienes minimizan los éxitos de Argentina o atribuyen sus victorias a supuestas ayudas: “El argentino está acostumbrado un poco a que lo minimicen o subestimen, o lleven todo su mérito a que lo favorecen, ayudan. Eso a mí me parece que está mal, porque le saca todo mérito a un equipo fantástico que rema mucho, que le ha ganado a Francia, a Países Bajos, a Inglaterra, a Brasil, a Uruguay. Y reducirlo a una teoría inventada para minimizarlo me parece mal”.

“A mí no me ofendió, quizás a los argentinos les tocó. Yo sé lo que tengo que hacer. Siempre y todo con respeto, sé lo que tengo que hacer”, ha añadido el periodista argentino.

Gero Arias cuestiona las condiciones aceptadas por Viruzz

Gero Arias ha asegurado que su preparación se ha convertido prácticamente en una obsesión y que el proceso le ha ayudado a comprender la importancia del descanso y las horas de sueño.

El argentino también ha revelado que Viruzz no habría aceptado algunas de sus propuestas para endurecer el enfrentamiento. Según su versión, su rival ha rechazado añadir más asaltos y utilizar guantes de menos onzas.

Viruzz llegará al combate con mucha más experiencia sobre el ring, pero Gero parece dispuesto a compensarla con una exigente preparación física. El cruce de declaraciones ha añadido incertidumbre a uno de los enfrentamientos más exigentes de la edición.

Kidd Keo lanza un aviso a LIT Killah

LIT Killah ha sido señalado por varios de sus compañeros como el posible boxeador revelación de esta edición. Una valoración que no parece haber impresionado demasiado a Kidd Keo, quien ha querido marcar distancias con su rival.

El artista español ha asegurado que no está entrenando “para las fotos ni para los documentales”, dejando claro que su único objetivo es demostrar su nivel cuando ambos se encuentren sobre el ring.

Rivers y Roro prometen una batalla por el cinturón

Samy Rivers ha confesado que considera a Roro una rival muy luchadora y que eso la ha obligado a exigirse todavía más durante su preparación.

Roro, por su parte, ha explicado que llega mucho más feliz y segura que en su primera participación, cuando cayó derrotada frente a Abby. La española asegura sentirse fuerte tanto física como mentalmente y está convencida de que esta vez podrá llevarse el cinturón.

Plex se acuerda de Aitana antes de enfrentarse a Fernanfloo

El cara a cara entre Plex y Fernanfloo ha estado marcado por el respeto, pero también ha dejado uno de los momentos más románticos de la noche. El salvadoreño ha reconocido el gran nivel mostrado por su rival, mientras que Plex ha asegurado que cuenta con el plan perfecto para derrotarlo.

Al hablar de las personas que más le han ayudado durante la preparación, Plex ha dedicado unas bonitas palabras a Aitana. El youtuber ha explicado que la cantante ha sido uno de sus principales apoyos y que le ha permitido desconectar del boxeo en los momentos en los que más lo necesitaba. También ha mencionado a sus padres, su hermana y sus amigos, a quienes considera parte de su familia.

Además, Plex le ha pedido a Ibai Llanos que, si consigue derrotar a Fernanfloo, haga sonar Superestrella para celebrar su victoria. El organizador se ha mostrado encantado con la idea y ha reconocido que está muy enganchado a la canción de Aitana, a la que ha definido como “la canción de la Selección”.

IlloJuan y TheGrefg cierran la noche sin grandes provocaciones

El esperado cara a cara entre IlloJuan y TheGrefg ha cerrado el evento con menos tensión de la prevista. Grefg ha reconocido que valora con un seis su actuación del año pasado y cree que ahora puede alcanzar un ocho gracias a la experiencia acumulada.

IlloJuan, que ha partido completamente desde cero, ha destacado el periodo de adaptación que ha necesitado y cómo el boxeo le ha fortalecido dentro y fuera del ring. Ambos se reencontrarán el próximo 25 de julio en Sevilla, esta vez sin Ibai entre ellos y con los guantes puestos.