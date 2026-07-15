Andrea Garte habla de lo difícil que le resulta ser pareja de Viruzz durante la preparación para la Velada

¿Es difícil ser pareja de un streamer? ¿Pareja de un boxeador? ¿Y si es un streamer boxeador? Eso es lo que le está pasando a Andrea Garte durante esta preparación de la Velada del Año VI, en la que su novio Viruzz se va a enfrentar contra Gero Arias en su combate más complicado hasta la fecha.

La influencer asegura que, para ella, está siendo la preparatoria en la que menos paciencia tiene. El mood de su chico durante los entrenamientos es mucho menos alegre del habitual y pagan el precio. Eso sí: garantiza que no son la única pareja de influencers conectados a la Velada a quienes les pasa esto.