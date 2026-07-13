Sigue la funa a Xokas por sus comentarios machistas a Ester Expósito y Mariang responde

Xokas no para de meterse en problemas estas semanas. Sus comentarios de los últimos días han ido a más y eso ha provocado la respuesta de más tiktokers e influencer, que buscan combatir sus ataques machistas contra Ester Expósito y otras mujeres.

Las semanas horribles de Xokas comenzaron con sus ataques a Argentina, cuando se pasó una camiseta de la selección de fútbol por la entrepierna. Tardó en pedir disculpas, aunque finalmente lo hizo convencido por un fan que se encontró en el supermercado. Sin embargo, no se ha retractado de sus ataques a las mujeres y nada parece indicar que lo vaya a hacer.

Ahora llega Mariang, del podcasta La Pija y la Quinqui, para dejarle las cosas claras al streamer gallego. "Entre faltas de respeto ahora o que me falten los derechos en un futuro. Tengo muy claro en que bando estoy. Se te va a hacer muy largo esto porque somos muchas, somos muy pesadas y estamos muy cansadas de que haya soplap***** en internet soltando gilipolleces por eso boquino que tienen de mierda".

Aunque Xokas está más que acostumbrado a las funas y las críticas el vídeo de Mariang es ejemplo del hartazgo y de la movilización femenina que cada vez es más fuerte en nuestro país.