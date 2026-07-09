Xokas carga contra Ester Expósito: "No merece la pena esa tía"

Durante sus directos mientras ve el Mundial, Xokas no pierde el tiempo en meterse en todo tipo de fregados. Ahora ha apuntado a Ester Expósito, que salió mencionada en su chat al hablar del futbolista Mbappé. El gallego no dudó en reírse primero y disparar después, señalando que, por su ideología, es una mujer que no merece la pena. Después la comparó con Zeling, su propia pareja, asegurando que es mejor porque no es "una colgada".

Mientras tanto, el mundo de los influencers sigue reaccionando a cuando Xokas se frotó la camiseta argentina en la entrepierna. El asunto ha llegado incluso a la televisión del país latino, que ha puesto en primera plana su perfil de redes sociales.