Xokas se defiende de la funa argentina por el Mundial de fútbol

Xokas está disfrutando del Mundial de Fútbol Masculino 2026 a base de directos en los que, acompañado de sus seguidores, comenta en clave de humor todo lo que ocurre. En su particular estilo, el otro día hizo una crítica al equipo argentino tras un partido del torneo que acabó con él frotándose una camiseta albiceleste en las partes íntimas en pleno directo.

Las redes sociales explotaron de inmediato y reaccionaron con indignación ante la ofensa del streamer español, volviendo el clip viral en plataformas como TikTok y X (Twitter). Tras enfrentarse a varias personas en redes, el creador de contenido se tomó un rato en uno de sus directos para defenderse de la polémica.

Asegura que todo lo hace entre risas con la gente que realmente le ve, que el gesto está sacado de contexto y que pertenece a los códigos de humor hiperbólico que comparte con su comunidad. Sin embargo, sus justificaciones no han frenado la polémica, y streamers como DjMariio también han criticado duramente a Xokas por cruzar la línea del respeto bajo la excusa del personaje.