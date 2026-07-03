Ibai desvela a los dos nuevos comentaristas de La Velada y sorprende a todos

La Velada del Año VI suma y sigue con sus anuncios en redes sociales tras conocer a los artistas de este año (donde todavía faltan las sorpresas de última hora). Ibai Llanos no para de agitar el avispero del hype y ahora ha confirmado la incorporación de dos nuevos comentaristas para amenizar la noche en Sevilla. Este movimiento responde puramente a una necesidad logística de peso: con una cartelera histórica que alcanza los 10 combates en el Estadio de La Cartuja, el desgaste de las retransmisiones anteriores obliga al evento a contar con relevos de garantías en la mesa técnica para mantener el ritmo alto durante las horas de directo.

Se trata de Momo y de Quackity, dos auténticos pesos pesados de la creación de contenido que llegan directos desde Latinoamérica para aportar un toque extra de frescura, jerga y pasión a los micrófonos. El streamer vasco jugó al despiste durante el anuncio bromeando con que traía a "dos leyendas del boxeo y campeones del mundo", para terminar desvelando este doble fichaje internacional que conecta de forma directa con la gigantesca comunidad hispanohablante al otro lado del charco.

Por un lado, el mexicano Quackity debuta en estas lides aportando el respaldo de una masa social de más de 50 millones de seguidores y la representación de lo que el propio Ibai catalogó como "la cuna y el país rey del boxeo". Por el otro, el argentino Momo regresa al universo de La Velada pero cambiando por completo de rol; tras haber sido protagonista en el ring en ediciones pasadas frente a ViruZz, aportará ahora la valiosa perspectiva analítica y técnica de quien sabe perfectamente lo que se siente al encajar un golpe bajo los focos.

No obstante, puede haber total tranquilidad si eres fan de los analistas de toda la vida. Esta inyección de sangre nueva no desplaza a los rostros habituales, sino que se suma a ellos: el equipo tradicional compuesto por Luzu, Jaime Ugarte, Reventxz y Ander Cortés permanece intacto. De este modo, la cita del próximo 25 de julio en Sevilla —que se emitirá simultáneamente en Twitch y YouTube— garantiza la continuidad y la complicidad de las ediciones pasadas, pero con un extra llegado de latam para narrar como se merecen los comabates.