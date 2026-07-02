Las 5 canciones más potentes de junio: de Ana Mena y Lola Índigo a Olivia Rodrigo con Robert Smith

El calor ya aprieta y las novedades musicales no se quedan atrás. Junio nos ha dejado un buen puñado de temazos, colaboraciones internacionales que nadie vio venir y el regreso de algunas de nuestras bandas favoritas.

Si estás buscando actualizar tu playlist para los meses de playa, piscina y festivales, toma nota. Estas son las 5 canciones más potentes del mes que te recomendamos desde Flooxer Now.

1. Ana Mena & Lola Índigo – Pa ti toa

Era una de las uniones más esperadas del panorama nacional y no ha defraudado. Las dos reinas del pop urbano español se alían en "Pa ti toa", una colaboración bomba que une el talento de la malagueña y la granadina. Con un ritmo adictivo y un estribillo directo al cerebro, las andaluzas firman uno de los temazos indiscutibles que va a reventar todas las pistas de baile y discotecas este verano.

2. Muse feat. Ellie Goulding – Hush

El regreso de Muse viene con una de las grandes sorpresas del año. La banda británica se alía con la voz de Ellie Goulding en "Hush", el single de adelanto de su próximo proyecto. Nos encontramos ante una combinación inesperada de rock electrónico oscuro, sintetizadores épicos y una química vocal brutal que demuestra que los de Matt Bellamy siguen sabiendo tocar las teclas correctas para dejarnos con la boca abierta.

3. Olivia Rodrigo & Robert Smith – What's Wrong With Me

Olivia Rodrigo vuelve a hurgar en las heridas del corazón y lo hace muy bien acompañada por el líder de The Cure, Robert Smith. Este es el single principal de su esperadísimo nuevo trabajo de estudio. La canción es una muestra más de su maestría para el pop-rock de tintes dosmileros, combinando una letra desgarradora con un subidón de guitarras que ya se ha convertido en un himno instantáneo para sus fans.

4. La Paloma – Un esfuerzo honesto

El producto local y underground también tiene su hueco de oro este mes. El grupo madrileño La Paloma vuelve a la carga con "Un esfuerzo honesto". Tras haber lanzado disco el año pasado, ahora llega este single que nos regala ese noise pop ruidoso, acelerado y melancólico que tanto les caracterizaba en sus orígenes. Una fórmula infalible que hace que sus canciones sean jodidamente adictivas.

5. Baiuca & Carlos Ares – Noitada

Cerramos el top con una de las uniones más mágicas de la temporada: Baiuca y Carlos Ares en "Noitada". La electrónica de raíz gallega y el pop orgánico de Ares se fusionan en un viaje sonoro espectacular. El tema está lleno de misticismo y ritmos folclóricos contemporáneos que se te meten en el cuerpo desde la primera escucha. Ideal para las noches de verano que se alargan hasta el amanecer.

Y tú, ¿con cuál te quedas? Déjanos en los comentarios cuál de estos lanzamientos se va directo a tu playlist de bucle diario.