Karol G se confiesa con Rosalía: ¿de cuál de sus ex habló en el confesionario?

Los confesionarios de la gira de Rosalía no dejan de traernos momentos virales gracias a sus distintos protagonistas, y ahora le ha llegado el turno a Karol G. La cantante apareció en el escenario por todo lo alto durante el show de Rosalía en Los Ángeles, y pasó a realizar una confesión que sorprendió a muchos, debido a lo específica que fue.

Karol G contó que uno de sus ex tenía una extraña costumbre cada vez que llegaba el cumpleaños de él: siempre encontraba alguna excusa para no estar con ella durante esa fecha, año tras año. Cuando llegó el cuarto cumpleaños, todo apuntaba a que pasarían ese día juntos de vacaciones en un lugar exótico, pero cuando por fin habían llegado al aeropuerto y estaban listos para marchar, él cambió de opinión y canceló los planes en el último minuto.

Por lo que explicó Karol G, aquel suceso fue el que marcó el punto y final de la relación para ella, ya que no estaba dispuesta a que se le faltase al respeto de esa manera. Rosalía le dio la razón y expresó que, en su opinión, cualquier persona normal querría pasar su cumpleaños junto a todos sus seres queridos, incluyendo a su pareja, y que esta ausencia constante era, cuando menos, extraña.

En redes, los comentarios se han centrado en investigar quién es el ex del que podría estar hablando Karol G en este confesionario. Dado que sus dos relaciones más largas durante sus años de fama han sido con Anuel y con Feid, estos son los dos nombres que han sonado en los comentarios. La relación con Anuel no fue lo suficientemente larga como para vivir cuatro cumpleaños de él, así que las conclusiones han apuntado rápidamente al último de los ex de Karol G, Feid. ¡Pero está claro que será algo que nunca se podrá confirmar de forma definitiva, a no ser que sean los propios protagonistas los que lo hagan!