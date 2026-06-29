Sonidos Líquidos despide su edición de 2026: La Graciosa acoge una experiencia única entre música, ciencia y mar

Sonidos Líquidos puso este domingo el broche a su decimosexta edición y a sus Belingueos con una experiencia inédita en La Graciosa, donde la música, el conocimiento y el paisaje se dieron la mano para celebrar una jornada que volvió a demostrar que el festival es mucho más que una sucesión de conciertos.

La propuesta, organizada junto a la Fundación Líneas Romero y el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo, se enmarcó dentro de la Semana de los Geoparques Europeos, invitando a los asistentes a descubrir la singularidad de la octava isla desde una mirada diferente.

La experiencia comenzó en el puerto de Órzola, donde los participantes embarcaron rumbo a Caleta del Sebo en un catamarán que convirtió el propio trayecto en parte del festival. Durante la navegación, la doctora en Geología y especialista en Vulcanología Física Olaya García ofreció la charla "Paisajes creados por volcanes: un viaje geológico por El Río", acercando a los asistentes la historia geológica que ha dado forma a uno de los paisajes más extraordinarios de Canarias.

Tras la divulgación científica, el viaje continuó con una sesión muy especial de Ale Acosta, quien presentó una selección de remixes inéditos de su álbum El Porvenir, producidos por destacados nombres de la escena electrónica nacional. La música acompañó así la travesía entre Lanzarote y La Graciosa, convirtiendo el mar en un escenario más del festival.

Ya en Caleta del Sebo, la jornada continuó con el concierto gratuito de Los Blody, ganadores del festival Sonora, que desplegaron sobre el escenario toda la personalidad, energía y frescura que les ha convertido en una de las bandas emergentes con mayor proyección del momento. No en vano, tras su paso por La Graciosa, el grupo pondrá rumbo al escenario del Mad Cool Festival, uno de los festivales más importantes del país.

La programación se completó con un taller impulsado por la Fundación Líneas Romero, en el que pequeños y mayores participaron en la creación colectiva de una sombrera graciosera – el sombrero tradicional de La Graciosa - elaborada a partir de residuos plásticos recogidos y otros materiales reutilizados, uniendo creatividad, educación ambiental y participación ciudadana.

Con esta iniciativa, Sonidos Líquidos volvió a poner de manifiesto que la sostenibilidad también se construye a través de la cultura, el conocimiento y la implicación de la comunidad. Una filosofía que ha acompañado al festival desde sus inicios y que en esta edición ha vuelto a estar presente en cada una de sus acciones.

Para Neftalí Acosta, director de Sonidos Líquidos, "desde hace años defendemos que este festival es mucho más que un cartel de artistas. Es una herramienta para poner en valor Lanzarote; su territorio, su paisaje, su historia, su patrimonio y su producto local, atrayendo a un visitante que quiera descubrirlo desde el respeto. Incorporar La Graciosa era un paso natural dentro de esa filosofía. Y hacerlo de la mano de la Fundación Líneas Romero y del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo nos ha permitido construir una experiencia que va mucho más allá de la música, acercando al público la extraordinaria riqueza natural y geológica de un entorno privilegiado, rodeado por una de las mayores reservas marinas de Europa”.

Este Belingueo final simboliza el cierre de una edición que obligó a Sonidos Líquidos a afrontar una de las decisiones más difíciles de su historia: cancelar el evento principal por motivos de seguridad ante las adversas condiciones meteorológicas. Superado ese capítulo, el festival vuelve a mirar hacia adelante y da comienzo a una nueva etapa con la vista puesta en el 5 de junio de 2027, fecha en la que volverá a encontrarse con su público en La Geria. Las entradas para esa cita ya están disponibles.