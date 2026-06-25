Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para cerrar las calles cercanas al Madison Square Garden para celebrar su boda

La cuenta atrás para una de las bodas más mediáticas del año parece haber comenzado. Diversas informaciones publicadas por medios estadounidenses apuntan a que Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su enlace durante el fin de semana del 4 de julio en Nueva York, con varios actos programados en el entorno del Madison Square Garden, posibles cortes de tráfico y una lista de invitados repleta de celebridades. Aunque los protagonistas mantienen el silencio, los preparativos han comenzado a dejar un rastro difícil de ignorar.

Según distintas publicaciones, una empresa especializada en organización de eventos habría solicitado autorización para instalar estructuras temporales en los alrededores del recinto neoyorquino con capacidad para varios centenares de asistentes. La documentación presentada también contempla espacios destinados a la carga y descarga de material, un detalle que ha alimentado las teorías sobre una producción de gran escala.

A ello se suma la reserva de hoteles en la zona para numerosos invitados. Algunos medios estadounidenses aseguran que varios jugadores de los Kansas City Chiefs, equipo en el que milita Travis Kelce, ya tendrían alojamiento bloqueado en establecimientos cercanos a Times Square durante esas fechas. También se habla de una lista de invitados formada por figuras destacadas de la música, el cine, la moda y el deporte.

Las informaciones publicadas coinciden además en que las celebraciones no se limitarían a una sola jornada. Diversas fuentes apuntan a una recepción más reducida prevista para el 2 de julio y a un acto principal al día siguiente, con una puesta en escena mucho más ambiciosa y posibles intervenciones musicales. El tamaño del Madison Square Garden, habitual escenario de conciertos y grandes acontecimientos deportivos, permitiría albergar un evento de dimensiones poco habituales incluso para una pareja acostumbrada a concentrar la atención mediática mundial.

Mientras tanto, ni Swift ni Kelce han realizado declaraciones públicas sobre los planes. Sin embargo, cada nuevo detalle conocido contribuye a aumentar la expectación alrededor de un acontecimiento que, de celebrarse finalmente en las condiciones descritas, transformaría durante varios días una de las zonas más transitadas de Manhattan en el epicentro de la cultura popular estadounidense.