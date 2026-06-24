Gastón Edul responde a las críticas por su falta de preparación para La Velada del Año 6: "Es el mes y medio con más esfuerzo de mi vida"

Desde que se confirmó su presencia en La Velada del Año 6, Gastón Edul ha tenido que responder a una pregunta recurrente: cómo iba a compaginar la preparación de un combate de boxeo con la cobertura de una Copa del Mundo. El periodista deportivo, una de las voces más reconocidas de la información futbolística en Argentina, se encuentra siguiendo de cerca el Mundial de 2026 mientras se entrena para enfrentarse a Edu Aguirre.

Precisamente esa doble responsabilidad ha provocado que algunos usuarios en redes sociales cuestionen si está dedicando suficiente tiempo a su preparación física. En los últimos días, varios comentarios han apuntado a que el seguimiento constante del torneo podría estar restándole horas de entrenamiento de cara a una de las peleas más mediáticas de la próxima edición de La Velada.

Lejos de esquivar el asunto, Edul aprovechó un reciente directo para responder de forma contundente. El periodista aseguró que aceptar el reto implicaba precisamente asumir ambas responsabilidades al mismo tiempo. "Quiero decir que es todo lo contrario, lo que más pensé fue en agarrar La Velada con este desafío", explicó.

Según relató, nunca se planteó abandonar o reducir su trabajo durante el Mundial. "Yo no iba a dejar de lado el Mundial y la cobertura porque es mi pasión", afirmó. Para él, el objetivo siempre ha sido encontrar la manera de compatibilizar ambas facetas sin renunciar a ninguna.

El argentino también detalló parte de la exigente rutina que está siguiendo durante estas semanas. "Estoy entrenando todo lo que puedo, los días que puedo, a la hora que sea y en la ciudad que sea", comentó. Como ejemplo, relató que incluso en jornadas marcadas por los desplazamientos continúa buscando tiempo para entrenar. "Hoy me tomo dos aviones, vuelvo y voy a salir a correr", señaló.

Edul insistió en que no piensa utilizar su agenda profesional como excusa cuando llegue el momento de subirse al ring. "Yo ya avisé que iba a llegar a La Velada dejándome el alma y no hay excusas", afirmó. Para cerrar su mensaje, resumió el esfuerzo que está realizando con una frase que refleja la magnitud del reto: "Me estoy esforzando y entrenando con todo, es el mes y medio con más esfuerzo de mi vida".