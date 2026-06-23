El "viajero del tiempo" que dice vivir en 2055: millones de personas siguen la inquietante historia de un París postapocalíptico

Todo comenzó con una serie de vídeos publicados en TikTok en los que un joven francés afirmaba haber despertado repentinamente en el año 2055. Según su relato, un acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre de 2054 habría provocado el colapso de la civilización y la desaparición del 98% de la población del planeta.

Bajo el seudónimo de whitemask2055, el creador explica que encontró un teléfono móvil y acceso a internet, lo que le permitió empezar a compartir mensajes con el pasado. Desde entonces, su perfil se ha convertido en uno de los fenómenos virales más llamativos de los últimos años.

Las imágenes son el principal atractivo del proyecto. En ellas aparecen algunos de los lugares más reconocibles de París completamente vacíos. El Museo del Louvre, varias estaciones de metro o algunas de las avenidas más transitadas de la capital francesa aparecen sin rastro de personas, generando una atmósfera extraña que ha alimentado todo tipo de teorías entre los usuarios.

El relato va acompañado además de pequeños detalles diseñados para reforzar la ilusión. En algunos vídeos muestra productos con fechas de caducidad de 2055, supuestas tecnologías futuras e incluso referencias a videojuegos inexistentes, como una edición de FIFA para una hipotética PlayStation 7.

Sin embargo, el propio creador ha reconocido en varias ocasiones que detrás de las grabaciones no existe ningún viaje temporal. El proyecto se basa en técnicas de edición digital, diseño tridimensional y una cuidadosa planificación de las grabaciones. Muchas de las escenas fueron captadas en horarios con escasa presencia de personas y posteriormente modificadas para eliminar cualquier elemento que rompiera la ilusión.

Lo que comenzó como un experimento creativo ha terminado convirtiéndose en una narrativa colectiva seguida por millones de personas. Más allá de la veracidad de la historia, el éxito de whitemask2055 demuestra la fascinación que siguen despertando los viajes en el tiempo, las teorías apocalípticas y la capacidad de las redes sociales para transformar una ficción bien construida en un fenómeno global.