Este chico imprimió en 3D un pinball multijugador, y el resultado es alucinante

Cuando hablamos de jugar al pinball, hay varias opciones que te pueden venir a la cabeza según la edad que tengas. Los más veteranos recordarán lanzar el minijuego que venía incorporado en sus ordenadores a inicios de siglo. Sus luces y sonidos son ya míticos para toda una generación. Si viajamos más atrás en el tiempo, el pinball tiene su hogar en los bares y salones de arcade que ya pillan ciertamente lejanos. Y, si nos acercamos al presente, sobreviven en convenciones y puntos de encuentro multitudinarios similares. No es lo típico que se tenga en una casa, salvo que sea una versión de juguete.

Sin embargo, un youtuber ha decidido que ya estaba bien y que se iba a construir sí o sí su propio pinball. ¡Para algo tiene una impresora 3D! Haciendo los cálculos, ha podido ir imprimiendo las diferentes piezas que forman la máquina sin depende de electricidad, todo a través de pura mecánica. Ha tenido que irlo formando con diferentes niveles y teniendo en cuenta, cómo no, la gravedad y el comportamiento esperado de las bolas. Pero, no contento con hacer un solo pinball, al final ha hecho cuatro que quedan interconectados en la parte superior.

Ahí reside una zona de cruce de arcos donde se produce la batalla. El concepto es tan sencillo que engancha: tu rival tiene que perder más que tú. Cuantas más bolas caigan en su pozo, peor para él. Se puede jugar a cuatro, como decimos, y gana el que menos puntos tenga al final de la partida. Según cuántas persona participen, se puede montar a dos, favoreciendo un enfrentamiento directo mucho más intenso. Lo que está claro es que el avance de la tecnología puede dar nueva vida a juegos clásicos y darles un nuevo sentido en un mundo en el que lo viral está a la orden del día.