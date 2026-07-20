Los mejores memes de la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

La victoria por 1-0 de la Selección Española ante la Albiceleste ha desatado la euforia colectiva y una oleada masiva de ingenio en las plataformas digitales. El triunfo épico de la Roja no solo se ha celebrado en las calles, sino que ha servido de combustible para un festival de humor, ironía y sarcasmo en las redes sociales que ya es historia de internet.

Sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva York, España celebraba por todo lo alto la conquista de su ansiada segunda estrella en una final de infarto. Fue un partido de máxima tensión, resuelto por la mínima, donde la épica española se impuso a un combinado argentino que, para muchos aficionados internacionales, rozó la marrullería con su juego subterráneo y excesivamente duro. Pero mientras los jugadores levantaban la Copa del Mundo en Estados Unidos, fuera del terreno de juego comenzaba de inmediato otra fiesta paralela e ingobernable.

Las pantallas de X (Twitter), TikTok e Instagram se inundaron al instante de contenido. La épica futbolística dio paso a un tsunami de vídeos, montajes con IA y comentarios ácidos que no han dejado títere con cabeza. Nadie se ha librado del radar de los creadores de contenido: desde la amarga despedida mundialista de Leo Messi o el comentadísimo show musical con Madonna en el descanso, hasta los memes más surrealistas que cruzaban en un mismo plano a Lamine Yamal con Donald Trump. Una mezcla absoluta de cultura pop, política y deporte que resume a la perfección cómo se vive una final en la era digital.

La resaca de la victoria nos ha dejado un arsenal de mensajes de felicitación, pero sobre todo mucho humor y zascas memorables. A continuación, recopilamos algunas de las mejores genialidades, montajes y chistes visuales que están reventando las redes sociales y los grupos de WhatsApp en las últimas horas.