Fabiana Sevillano y La Parce discuten por su peso antes del combate en la Velada del Año 6

El combate entre Fabiana Sevillano y La Parce es uno de los que ha estado más en el aire durante los últimos meses, debido a los problemas personales de La Parce y a los debates en torno a temas como la desigualdad de peso y altura. Ayer, cuando finalmente pudieron verse las caras de nuevo en el stream previo a la Velada del Año 6, el tema salió a relucir de nuevo: Fabiana es más alta, pero La Parce pesa más, y cada una tiene sus opiniones al respecto de esos datos.

Después de discutir y tratar de aclarar cuáles son las cifras reales del físico de cada una, parece que ambas llegaron al acuerdo de pelear de todas maneras, aunque es muy probable que, sea cual sea el resultado del combate, estas diferencias salgan a relucir de nuevo cuando ambas deban defender su actuación durante la pelea.