Xokas vuelve a cruzar la línea... e incendia de nuevo las redes: "He ganado más en una promo que tus padres en 20 años"

Que el Xokas se lance a insultar a aquellos que se meten con él en directo no es ninguna novedad, pero en su último stream ha realizado unas declaraciones que lo han convertido en un fenómeno viral, para mal. Después de que uno de sus viewers se metiese con su apariencia física, él respondió con insultos y presumió de la gran cantidad de dinero que ha ingresado últimamente.

Para ser más concretos, el streamer explicó que, solo con la última de las grandes promociones que ha realizado, ha ingresado lo mismo que ganaría una pareja normal en 20 años de trabajo. Esas palabras, en concreto, han sido las que han utilizado muchos de sus contrarios para reclamar a las marcas que dejen de colaborar con él.