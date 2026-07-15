Kenia Os nos cuenta la historia de Malas decisiones: "Salen los perritos bailando en TikTok y se va global"

El pasado 3 de junio tuvimos la oportunidad de entrevistar a Kenia Os en Madrid con motivo del lanzamiento de su disco Belladona y puedes verla aquí. Coincidiendo con el cumpleaños de la estrella mexicana este 15 de julio, estrenamos una nueva entrega de 'Historia de un hit', la sección de cada miércoles donde los artistas nos desvelan el origen de sus canciones más famosas. Un formato que ya ha analizado temazos como 'Física o Química' de Despistaos, 'La Gozadera' de Gente de Zona, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte, 'Amantes' de Greeicy o 'Mari Carmen' de La Pegatina, y que ahora adaptamos también a nuestra web.

Malas decisiones es el tema que cambió el rumbo de su carrera y que ya supera los 350 millones de reproducciones en Spotify. Un cañonazo imprescindible que desata la locura en sus conciertos y cuyo éxito masivo fue tan orgánico como inesperado, cocinado meses después de salir del estudio. Así nos lo ha contado la propia Kenia: "Estaba haciendo campamentos de música en Miami y componiendo muchísimas canciones normales. Elijo 'Malas decisiones' para que entre en mi álbum K23, sale el disco y pasan cuatro meses. De la nada, después de ese tiempo, salen unos perritos bailando en TikTok y la canción se va global en dos semanas. Así de literal".

La artista también ha reflexionado sobre cómo las reglas del juego en la industria musical han dado un vuelco radical en los últimos años, transformando por completo la relación entre el creador y el público: "Creo que últimamente la música y la forma en la cual las personas la consumen ha cambiado muchísimo. Eso obviamente ha sido un proceso de adaptación para todos los artistas. Pero, por ejemplo, a mi favor, esa canción y una plataforma como TikTok me dieron muchísimo; me pusieron una canción en los tops globales".

Un temazo viral de esta cantante mexicana que cada vez se está haciendo más grande.