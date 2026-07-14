Entrevista a Hoonine en Mad Cool: "Es fuerte de repente cruzarte con Dave Grohl en los camerinos""

Los grandes festivales son un caos de horarios, solapes, grupos que ver y vídeos que grabar, por lo que no es nada fácil entrevistar a los artistas. El Mad Cool es uno de los festivales más grandes de nuestro país y allí la locura es máxima. A pesar de todo el ajetreo, lo primero que hice en esta edición —y mira que he acudido a todas—, nada más entrar en el recinto, fue ir directo a la carpa de prensa para entrevistar a Hoonine.

La artista murciana, cuyo verdadero nombre es Carmen Alarcón, acaba de lanzar su último single, Ya no duele, y nos habló un poco de su estilo pop electrónico, sus principales influencias anglosajonas y cuándo llegará su nuevo disco.

También aprovechamos para preguntarle por el festival, por quién tenía más ganas de ver y por lo surrealista que resulta encontrarse a estrellas internacionales de la talla de Dave Grohl en los camerinos.

¿Cómo surgió el nombre de Hoonine?

Hoonine: Pues lo del nombre de Hoonine es porque estaba buscando un alter ego; siempre tenía problemas con los nombres que les ponía a mis proyectos. Me tiré a buscar con un seleccionador random de creación de palabras de Google, me salió ese, me gustó y la verdad es que le di cero vueltas. No tiene mucho más.

Tú, antes de ser Hoonine, vienes de otros proyectos como Estúpido Flanders o AA Mamá. ¿En qué momento quisiste dar el salto en solitario?

Hoonine: Pues hubo un momento, sobre todo en pandemia, en el que bajaron mucho las pulsaciones en general y me dio tiempo a pensar un poco qué quería hacer. Yo siempre había tenido esa pulsión hacia la electrónica, así que me puse a bichear y a producir. Mi cuerpo me llevaba a eso, a abandonar un poco el camino de la música tan orgánica y saltar a lo otro. El parón general que tuvimos todos me hizo pensar qué quería hacer.

Sigues una tendencia, por lo menos en la música anglosajona, de artistas como Charli XCX. ¿Tus influencias vienen más del pop con electrónica que se hace en Reino Unido y Estados Unidos que de cosas que se hacen aquí?

Hoonine: Sí, puede ser. Como referentes, yo esto casi que lo empiezo con Disclosure, James Blake... gente así. Son proyectos muy especiales que se hacen fuera. Aquí, obviamente, hay mucha gente haciendo electrónica y cosas muy buenas, pero sí que bebo un poco de todo ese estilo más anglosajón, que tiene esa mezcla de pop y electrónica tan definida.

He escuchado tu último single, Ya no duele, y es bastante cañonazo. ¿Qué historia tiene esa canción?

Hoonine: Pues esa canción surgió el año pasado. Tuve una gira larguísima, estaba todo el rato fuera de casa y tenía la sensación de: "Oye, no estoy nunca en casa, necesito volver, necesito decirle a la gente que quiero que sigo ahí". A pesar de toda la distancia y el tiempo, quiero seguir ahí, así que es como una especie de carta a toda la gente que quiero para decirles que estoy ahí, que sigo ahí y que voy a estar ahí. Surge en un momento de mucha tensión en el que necesitaba esa canción; para mí es como un espacio casi de reflexión y de paciencia.

Has sacado un montón de singles, pero tu primer y único disco es de 2022. ¿Cuándo tendremos nuevo disco de Hoonine?

Hoonine: Pues, aparte de los singles que van a salir —supongo que hasta octubre o así—, hay una fecha de grabación en noviembre para un segundo álbum que ya tengo muy en mente. Al final, por agenda me ha sido un poco difícil poder grabar, pero me encantaría poder sacar ese segundo disco el año que viene.

Estamos en Mad Cool. ¿Qué significa estar en un festival tan grande?

Hoonine: Para mí esto es una locura. Me preguntaban antes que qué es lo peor de ser artista, y yo digo que no entiendo muy bien por qué soy artista; lo he sentido todo muy grande. Este sitio es una oportunidad gigante, soy muy feliz estando aquí. Para mí es un regalo compartir cartel con gente que escucho y que está en la primera línea del rock, del pop internacional o de la electrónica.

¿Qué tiene de diferente un festival tan grande en cuanto a organización?

Hoonine: Sí, hombre, hay diferencia, por supuesto, con un festival pequeño. Cada uno comparte su esencia y es bonito en cada lugar; que me llamen a tocar ya me parece bonito. Pero sí que es fuerte lo que dices: realmente te cruzas con Dave Grohl en los camerinos o cosas así, y me parece algo muy chocante.

Si no tuvieras que tocar aquí y no hubiera solapes, ¿a quién tendrías más ganas de ver hoy?

Hoonine: Sinceramente, el grupo que más ganas tengo de ver es a Wolf Alice. Es una banda que llevo escuchando mucho tiempo, me vicié mucho a algunos de sus discos y me volaría la cabeza escucharlos.