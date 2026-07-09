Arde Bogotá revienta el Mad Cool por sorpresa jugando al despiste con su nuevo single

Ayer arrancó una nueva edición de Mad Cool con Moby y Foo Fighters copando los titulares del cartel, pero la verdadera noticia del día se escondía en letra pequeña. A las nueve de la noche, la carpa de Mahou Reserva programaba a unos desconocidos llamados Bigger Splash.

Un misterio que duró poco: el rumor empezó a correr como un reguero de pólvora por redes y prensa horas antes del show, desvelando que detrás de ese pseudónimo se escondían en realidad Arde Bogotá para presentar el que es, oficialmente, el título de su nuevo single.

El movimiento es brillante una sorpresa que los ha llevado también a colarse bajo este mismo seudónimo en los carteles de Cruïlla y BBK Live este fin de semana.

Cuando llegamos, la cola para intentar acceder a la carpa era kilométrica. Hay bandas que llenan escenarios grandes, como ya hicieron ellos mismos el año pasado en este festival, y hay bandas capaces de convertir una aparición inesperada en un auténtico acontecimiento histórico.

Gracias a un golpe de suerte pudimos colarnos dentro para vivirlo en formato exclusivo. En cuanto Antonio, Dani, Jota y Pepe subieron al escenario, la expectación se transformó en una explosión de energía salvaje. Con una puesta en escena arrolladora y esa conexión inmediata que los caracteriza, volvieron a demostrar por qué su directo es uno de los fenómenos más magnéticos e imprescindibles del rock en español.

Himnos como La Torre Picasso, Instrucciones o Qué vida tan dura hicieron estallar la carpa antes de presentar la propia Bigger Splash. Lo de ayer fue una muesta más de que son la gran banda de rock de nuestro país y de que se viene uno de los discos del año.