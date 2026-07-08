Una invitada desmiente los rumores falsos sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La esposa del propietario de los Kansas City Chiefs ha estallado contra las informaciones falsas que afirmaban que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden había sido "cutre" y un "caos", según recoge Page Six.

Los rumores maliciosos, que se originaron a raíz de un artículo del Daily Mail y que se viralizaron tras los comentarios del podcaster Zack Peter en un vídeo de Instagram, aseguraban que el evento de mil invitados se había quedado sin champán a las primeras de cambio y que se habían formado larguísimas colas de espera para la comida del buffet.

Tavia Hunt, de 54 años, que asistió a la ceremonia junto a su marido Clark y su hija Gracie, decidió dejar un contundente comentario en la publicación para desmentir por completo esta versión:

"Esta narrativa es completamente falsa. No se quedaron sin champán. No hubo largas colas. Absolutamente todo el mundo estaba sentado para la ceremonia", aclaró tajantemente.

Además, Tavia defendió la belleza y la emotividad del enlace, calificando los votos que se intercambiaron la cantante y el jugador de la NFL (ambos de 36 años) como "espectaculares, hermosos, sinceros y absolutamente perfectos".

"No pudo haber sido una experiencia más fabulosa. Sinceramente, es inapropiado decir cosas así cuando es evidente que no sabes de lo que estás hablando. Eso son chismes, no la verdad", concluyó la mujer del dueño de los Chiefs.

¿Qué sabemos que pasó realmente en la boda?

Lo que sí pasó de forma 100% verificada es que la pareja rompió con el protocolo tradicional: no tuvieron damas de honor ni un grupo de padrinos, sino que el hermano de la cantante, Austin Swift, ejerció como su "hombre de honor" (Man of Honor), mientras que Jason Kelce fue el padrino de Travis.

La ceremonia fue oficiada de manera sorpresiva por el actor Adam Sandler (amigo de la pareja), ambos novios vistieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson con calzado a medida de Christian Louboutin, y la legendaria Stevie Nicks regaló una actuación musical exclusiva durante la noche.

En cuanto a la atmósfera y los invitados, los presentadores de Good Morning America (que asistieron al enlace) confirmaron que los novios escribieron e intercambiaron sus propios votos y que el gigantesco estadio se transformó por completo en un "jardín secreto íntimo" decorado con alfombras y cortinas en tonos melocotón y enormes fotografías de Taylor y Travis en todas las etapas de sus vidas.

El evento, blindado por completo y con los teléfonos móviles totalmente prohibidos en el interior, reunió a unas 1.000 personas entre las que se confirmó oficialmente la presencia de íntimos de la industria como Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Jack Antonoff, Zoë Kravitz, el director Steven Spielberg e incluso antiguas amistades como Karlie Kloss, además del entrenador de los Chiefs, Andy Reid, y estrellas del deporte como Tom Brady.