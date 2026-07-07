Kany García conquista Madrid con la ayuda de Mon Lafete, Melendi y Lía Kali

El concierto de Kany García del domingo 5 de julio en Madrid, ha sido mucho más que un simple concierto. La cantautora puertorriqueña, una de las grandes representantes de la música vocal en español de las últimas dos décadas, ganadora de siete Latin GRAMMYs, no ha elegido el primer fin de semana de julio en Madrid al azar para presentar delante del público capitalino su último trabajo de larga duración, Puerta Abierta.

El show ha sido una auténtica declaración de intenciones. Y más aún, un fiel reflejo del momento social y cultural que vive la ciudad de Madrid, refrendada como un referente de multiculturalidad y la diversidad sexual. Aún queda mucho, realmente mucho, que avanzar, pero noches como la de ayer también significan mucho. Realmente mucho.

Kany García, de raíces españolas, ha hecho de nuestro país su segunda casa. Sus shows en Barcelona, en Sant Jordi, y en Valencia, ya fueron buena prueba de su idilio con el público. Como también lo fue el espectacular directo, con el que hace menos de dos años, celebraba su álbum ‘García’.

El fin de semana en el que Madrid se convierte, por derecho propio, en la capital global de habla hispana del Orgullo LGTBIQ+, fue el mismo que Kany García eligió para poner patas arriba el Movistar Arena de Madrid, con cerca de 15.000 personas coreando todos sus éxitos de principio a fin.

El show contó, además, con la presencia de grandes artistas invitados. La primera gran sorpresa llegó de la mano de Melendi, en una emotiva relectura de 'A mis amigos' que puso a cantar a todo el recinto. Se sumó también la frescura urbana de su amiga Lia Kali, para interpretar 'Huir' junto al piano. Y finalmente, Mon Laferte, que acompañó a la artista puertorriqueña para interpretar la visceral La mala era yo.

Evidentemente, el concierto, que adquirió elegantemente una dimensión social más allá de la música, fue una muestra del legado de una artista como Kany García, y de su vigencia compositiva e interpretativa.

Pocas artistas son capaces de encender un recinto tan grande desde tanta sencillez. Un show sencillo en el planteamiento y magistral en la ejecución, donde se pudo disfrutar de sus grandes éxitos -‘Alguien’, ‘Ya Soy Yo’, ‘La Siguiente’, ‘Agüita e Coco’ o ‘DPM’-, como de los temas de sus últimos trabajos.

Canciones como ’La Culpa’, ‘A La Niña Que Fui’, ‘Te Lo Agradezco’ o ‘La Siguiente’ confirman lo que ya era una secreto a voces en la escena hispanohablante a nivel global: Kany García es una de esas artistas que cerca de cumplir dos décadas en la música, sigue creciendo y alcanzando cotas compositivas altísimas.

Las grandes estrellas no cesan en su empeño de ser cada vez mejores, más relevantes, y de conectar cada vez a más personas con sus canciones. Kany García deja España absolutamente

consagrada, y, al mismo tiempo, deja su público expectante de más. Una rara avis, sí. Pero nada es común en Kany García.