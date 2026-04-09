Entrevista a Kany García: "Bad Bunny tuvo un acto de rebeldía, de activismo y de generosidad"

No todos los días tiene uno la suerte de poder entrevistar a una leyenda de la música como Kany García. La cantautora puertorriqueña estuvo recientemente por España para presentar su nuevo disco "Puerta abierta", el décimo de su carrera, y tuve una agradable charla con ella.

El nuevo proyecto discográfico marca una etapa introspectiva en la carrera de la artista, quien lo describe como un viaje hacia sus raíces, reconectando con su infancia, su voz y su esencia como compositora. Grabado en Puerto Rico, el álbum apuesta por un sonido más cercano y emocional, en el que la cantante explora sus influencias más personales.

El álbum incluye destacadas colaboraciones con artistas de distintos géneros, entre ellos Yuridia en el tema "La mala era yo", Juan Luis Guerra en "Amor bonito", Rawayana en "La culpa" y Nathy Peluso en "Gatita", consolidando una propuesta diversa que mezcla pop, balada y sonidos contemporáneos.

Durante nuestra charla, me contó la inspiración detrás del disco y de esa vuelta a sus raíces; hablamos de la realidad de Puerto Rico y de Bad Bunny, de su impresionante lista de colaboraciones y de los fuertes lazos familiares que la unen a España, entre otros temas.

Han pasado casi más de 20 años de carrera y lanzas tu décimo disco de estudio "Puerta abierta", ¿Qué tiene de diferente y de especial este nuevo disco frente a pues tu extensa carrera?

Kany García: siempre es complicado creo que arrancar un proyecto nuevo de después de que vienes de otro en este caso después de que vienes de 9 proyectos pero yo creo que uno nunca cuando lo arrancas ya no estás en el mismo lugar ya no hace no de no defenderías aquellas mismas canciones de la misma forma ese proceso tuyo evolutivo hace que siempre tengas cosas nuevas que viviste que aprendiste que te contaron que que quieres hacer eh y que cuando los conceptualizas como es el caso de este álbum que es muy conceptual es un álbum mucho más como más de raíz es un álbum que que me hace regresar a las cosas a los instrumentos que escuché cuando era niña y a cómo los puedo traer a mi nueva realidad hubo también hay como un grado un proceso ahí de investigativo superinteresante para mí y no solamente de eso como que también de de las cosas. nunca arranco los proyectos pensando en los 9 que llevo en mi hombro porque creo que me volvería loca yo creo que también trato de arrancarlo desde la espontaneidad y libertad natural que uno vive en la música y que uno como creativo siempre te quieres meter en lugares donde se te vuelven interesantes.

Dejas la puerta abierta para que podamos entrar a mirar a escuchar, ¿Qué es eso que nos vamos a encontrar al mirar?

Kany García: abro la puerta yo creo que a mi ADN porque vengo de un álbum que que se llamaba García y que cuando cuando la gente lo escuchaba pues entendía de que era un álbum muy representativo de mí y la verdad que yo creo que hay hay dos percepciones cuando sacas un álbum el que tiene la gente y el que tiene quien lo escribe y yo escribí la última canción del álbum le puse García y entonces porque era una canción para mí muy autobiográfica sin embargo me quedé con las ganas de que el álbum tuviera eso pero como fue esa última canción claro cuando hago Puerta abierta arranco la conversación donde la abandoné que fue en ese García y entonces es un álbum que sí tiene mucho más de lo que es mi ADN en todos los sentidos de la música con la que crecí la música que defiendo hoy en día también de eso hay y como decía un momento hace un hace un ratito también la instrumentación que me ha acompañado lo que ha sido mi recorrido no como artista yo creo que como como persona

Me ha encantado Tierra Mía, una canción llena de fuerza y raíz. "Te cambian la historia, te guardan los libros pa que se te olvide" ¿Qué es esa historia que han intentado enterrar y de la que estás hablando en la canción?

Kany García: Gracias un montón para mí eh sería bien interesante por ejemplo ver en Puerto Rico los libros que tenemos de de la historia de la de nosotros somos pues obviamente todo el mundo lo sabe somos el país más viejo colonizado o sea todavía somos colonia todavía no hemos podido vivir la independencia que viven nuestros tantos hermanos latinoamericanos entonces creo que muy poco a veces se habla de de esa historia y hay que entonces uno mismo tener esa iniciativa de buscarla y de conocerla porque si no pues dependemos de lo que la gente nos cuenta y entonces estamos destinados a repetir los mismos errores.

¿Crees Bad Bunny está abriendo las puertas a que se hable más de este discurso y que se cuente la realidad la verdad de Puerto Rico?

Kany García: pues ojalá yo creo que claramente este Bad Bunny tuvo un momento como fue el Super bowl y tantos momentos de su vida para no tener que pensar en nadie y solo en él y solo en su éxito y tener ese acto de rebeldía de activismo y de generosidad de querer hablar de nuestro país de lo que vivimos de lo que sufrimos de lo que deseamos de lo que necesitamos y de nuestras grandes carencias me parece pues un acto pues maravilloso y difícil de emular por mucha gente entonces ojalá eso tenga una repercusión no únicamente en que Puerto Rico esté pegado esté de moda como decimos y que todo el mundo le guste nuestro acento le guste nuestra bandera le guste ir a Puerto Rico a pasarla divino si no también logren los reales cambios que nuestro país necesita.

La música urbana y el reguetón están superdemoda pero canciones de autor, canciones de verdad de corazón compuestas con una guitarra o un piano como las tuyas siguen teniendo todavía un hueco y siguen teniendo buenos números ¿Sigue teniendo la canción de autor presencia, sigue teniendo fuerza el rock y el pop frente a a la música urbana?

Kany García: yo siempre he convivido con ella porque soy boricua entonces imagínate para mí que me digan que que tengo que convivir con el reguetón es como si a un español le dijeran bueno tienes que vivir con el jamón serrano o con el vino tinto y eres vegano o sé para mí es como que pues normal y natural porque claro me crié ahí y siempre he tenido muy en claro que no por haber nacido en Puerto Rico pues tengo que hacer reguetón Puerto Rico también viene de la de la salsa viene de otras tantas cosas pero al mismo tiempo sí pienso que igual que no todo el mundo tiene un playlist de una misma música yo nunca he conocido una persona que le agarre el Spotify o cualquiera de las redes y diga Kani García va a decir Kani García va a decir Adele va a decir Fito Paez va a decir Trueno, Milo j va a decir tantas cosas yo creo que hay espacio para todo el mundo pero incluso el reguetón creo que está habiendo también ahora mismo un montón de cambios dentro de él y de diversificaciones que me parecen interesantes.

Me he quedado sin palabras al repasar tu discografía estos días y ver la cantidad de artistas y de nombres con los que has colaborado apabullantes Natalia Lafourcade a la que adoro Carla Morrison residente Karen león Tego Calderón Carlos Vives y más leyendas y en España no te quedas atrás Antonio Carmona Dani Martín Melendi Leiva Rozalen ¿Cómo han surgido algunas de estas colaboraciones y hay algún artista español con el que te falta colaborar?

Kany García: yo cuando me leés lo de las colaboraciones siempre me sorprendo porque digo ay verdad eso soy yo lo hice lo hice porque ya era que uno se le no es que se le olvida pero a veces el camino va tan veloz acabas de sacar un álbum y viene otra colaboración hoy viene una canción en la que te animaste este y eso hace que todo pasa demasiado rápido y cuando pienso en España y las colaboraciones pues casi puedo armar un disco de colaboraciones con con españoles con los que este he trabajado mi y estoy hablándote a la misma vez pensándote en la respuesta de algún artista con el que no he trabajado me lo tengo que pensar porque es que hay un montón de artistas que me que me gustan mucho y que no tienen a veces uno que ver con otro porque pues por ejemplo me gusta el Kanka pero me gusta Rels b o sea no tiene nada que ver te puedo hablar de algo más como Manuel Carrasco que también me gusta pero me encanta Rosalía o sea es que también España tiene esa gracia linda de que no te repetirías con uno con otro y que serían caminos bastante distintos a los que pudiera llegar dependiendo de con cuál me fuera.

Sí me imagino una canción tuya con tu sensibilidad y la de Kanka en plan romántico

Kany García: Sería espectacular sí sería superlindo yo también sí Estopa también me fascina también ahora me lo tenía ahí en el radar y son gente con la que me crié y me acuerdo venir de chiquita a España y escuchar La raja de tu falda imagínate pues hay un montón de gente que me encanta.

En este disco tienes una colaboración con Rawayana y es quizá una de tus canciones más tropicales ¿Cómo surgió esa canción?

Kany García: Pues mira surgió de una idea bien chula que yo le estaba contando de cómo hablar del sistema energético en Puerto Rico pero contándolo desde una historia que nos creáramos y entonces le digo bueno puede ser como la idea de de esta mujer y empezaba yo a decirle las tantas veces que nosotros en Puerto Rico salimos no porque teníamos ni ganas de salir porque el calor es imposible porque no hay luz no hay energía y entonces no puedes ni prender un ventilador no puedes nada entonces no tienes ni cómo divertirte no hay televisión y qué haces pues sales a la calle a tomarte un trago a pasarla bien y entonces él me dice ah pues perfecto y por eso la canción arranca como muy contando esa historia de esa mujer que al final la canción dice la dice la culpa pero no es echándole la culpa al alcohol que nos tomamos sino la culpa que al final tiene el gobierno de asumir la responsabilidad de elegir a a las mejores personas para que nos ofrezcan los mejores servicios.

¿Si pudieras volver al momento que empezaste qué consejo le darías a esa Kany de hace 20 años?

Kany García: Que lo coja suave y que no esté tan desesperada porque las cosas pasen rápido que se disfrute el ahora y el momento porque eso es algo que a mí me cuesta mucho y y por eso cuando me hacen recorrido como el de ahorita que me decías de los de los colaboradores digo uy si es que he caminado un montón y no me he dado cuenta pero sí

Vas a hacer una gira por España grandísima hemos hablado de tus colaboraciones con artistas de España y tu padre es de España ¿Qué te uno a este país?

Kany García: Sí siempre vine de pequeña y siempre es un país que lo siento mío porque pues toda mi familia por parte de papá están acá y de hecho mi segunda casa está aquí o sea tengo casa acá en en España y trato de venir con la frecuencia que puedo y me lo disfruto y me fascina y me encanta al mismo tiempo el que las cosas en este país se me estén dando con la madurez que tengo hoy en día como artista yo creo que hubiera sido muy distinto que las cosas las giras en España o en Europa me hubieran pasado con mi primer o segundo álbum yo creo que también es un país que en mi caso me hacía falta cierta madurez para enfrentarlo diferente y para yo creo que recibirlo con un sabor de boca muy distinto.

¿Qué platos de españoles te gustan o de Murcia?

Kany García: bueno de Murcia en mi casa lo más que se hace es paella de conejo es arroz con conejo que me encanta me me lo disfruto pero bueno también son soy amante de todos los mariscos que me los disfruto porque también obviamente pues es un lugar que te vas al mar menor o cualquiera de estos sitios y es delicioso también poder comer marisco fresco.