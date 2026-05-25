Ibai Llanos, invitado estrella de La Casita de Bad Bunny: "Acho, PR es otra cosa"

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour continúa avanzando por Europa y Barcelona volvió a convertirse este fin de semana en uno de los grandes focos musicales del continente. Tras un primer concierto lleno de rostros conocidos, la segunda noche de Bad Bunny en el Estadio Olímpico Lluís Companys volvió a reunir a celebridades, influencers y figuras del entretenimiento.

Sin embargo, uno de los momentos más celebrados llegó cuando Ibai Llanos apareció en La Casita, el pequeño escenario secundario que Bad Bunny ha incorporado en esta gira como homenaje a Puerto Rico y a las fiestas populares de la isla.

Ante miles de personas, el streamer pronunció la frase "Acho, PR es otra cosa", una expresión ya asociada al universo del artista puertorriqueño. El público respondió inmediatamente con una ovación mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de Voy a llevarte pa’ PR, una de las canciones más coreadas del repertorio actual de Benito.

La aparición de Ibai se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente porque el propio creador había mostrado horas antes cierto nerviosismo por participar en un ambiente que, según reconoció, no domina demasiado. "Toda esta gente sabe bailar. Yo he ido a tres conciertos en mi vida, por lo tanto voy a dar vergüenza", dijo en sus redes..

Finalmente, el cameo terminó funcionando como uno de los momentos más comentados de la noche. Además de Ibai, entre los asistentes también se dejaron ver figuras como Úrsula Corberó, Priscilla Delgado o Lola Lolita.

Barcelona ha sido la primera parada española de una gira que todavía tiene por delante diez conciertos más en Madrid. El despliegue de Bad Bunny alrededor del tour, mezclando espectáculo musical, referencias culturales puertorriqueñas y participación de invitados sorpresa, está convirtiendo cada actuación en un fenómeno que trasciende el propio concierto y se expande inmediatamente por redes sociales.