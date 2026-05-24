La aparición sorpresa de Bad Gyal en el concierto de Bad Bunny en Barcelona: así fue la actuación que desató la locura

Bad Gyal, una de las artistas españolas con mayor proyección internacional y una de las voces más influyentes en la evolución de la música urbana, sorprendió anoche con una aparición especial durante la primera fecha del Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, ante más de 60 mil personas.

Bad Bunny y Bad Gyal en el concierto del cantante puertorriqueño en Barcelona | Eric Rojas

La artista de Barcelona se unió a Bad Bunny durante La Casita, uno de los momentos más destacados del show, para interpretar Yo Perreo Sola y presentar en vivo Da Me, uno de los temas de su más reciente álbum, Más Cara. El momento marcó un regreso especial a casa sobre uno de los escenarios más importantes del mundo.

La aparición llega mientras Bad Gyal se prepara para finalizar sus fechas en España del Más Cara World Tour, antes de continuar con próximas presentaciones en Latinoamérica y Estados Unidos más adelante este año.

Bad Gyal en el concierto de Bad Bunny en Barcelona | Edwin Rodríguez

Por su parte, Bad Bunny deslumbró con un set list de 33 canciones con un público completamente entregado, que le han dedicado más de tres minutos de ovación.

El artista ha dedicado unas palabras al público, asegurando que tiene "bonitos recuerdos de la última vez" que estuvo en Barcelona y que han pasado unos 7 años.