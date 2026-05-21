Así fue el primer concierto de Bad Bunny en España por sólo 20 euros

El Conejo Malo ya está en España para demostrar que el orden musical del planeta ha cambiado de forma radical. Su regreso a los escenarios españoles arranca con dos noches en Barcelona antes de afrontar una auténtica locura sin precedentes en la historia del directo de nuestro país: diez conciertos consecutivos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Es el desembarco europeo de su Debi Tirar Más Fotos World Tour, una gira mastodóntica con la que el puertorriqueño ya ha arrasado en Latinoamérica y que sirve para certificar su estatus actual como el artista latino número uno del mundo y, probablemente, la mayor estrella pop de nuestra era.

La expectación es total, pero para entender la magnitud del fenómeno actual hay que echar la vista atrás y recordar que hubo un tiempo en que Benito Martínez era solo una promesa emergente del trap con Diles como primer gran éxito. Corría el año 2017 y a Bad Bunny todavía le faltaba un año entero para lanzar su álbum de debut, X 100pre. Fue en ese preciso momento cuando aterrizó por primera vez en España con el bautizado como Euro Tour 2017, una ruta caótica e intensa que incluyó 15 conciertos en salas de formato muy reducido.

La locura y la inexperiencia de aquella primera visita eran tales que los promotores llegaron a programar tres shows en una misma noche, concretamente el 23 de abril de 2017, repartidos entre Bilbao, Pamplona y Zaragoza, aunque de esta última cita ni siquiera quedó ningún tipo de registro. La distancia entre aquel Bad Bunny y el titán que llena estadios en 2026 es un abismo que se entiende a la perfección a través del bolsillo y del espacio. Su primer concierto en España fue en la Sala Moon de Valencia, un recinto con capacidad para menos de mil personas que pagaron una entrada única de 20 euros para ver a la gran supernova del trap a escasos metros de distancia.

Nada que ver, desde luego, con el despliegue económico y técnico de su actual gira, donde la entrada más barata no baja de los 73,30 euros (sin contar los siempre polémicos gastos de gestión) y los pases para la zona VIP superan con creces los 500 euros. Aquella cercanía de 2017, con un público que lo grababa todo a ras de escenario en clubes como la mítica discoteca Shoko de Madrid, Up and Down en Barcelona o la sala Santana de Bilbao.

Tras ese impactante debut, el puertorriqueño regresó a España en tres ocasiones más a corto plazo para aprovechar el tirón, encadenando el Soy Peor Euro Tour a finales de 2017, La Nueva Religión Tour en 2018 y el X 100PRE Tour en 2019. Sin embargo, tras convertirse en un icono global inevitable, el artista decidió dejar fuera a Europa de sus siguientes tres grandes giras mundiales entre 2022 y 2024, provocando una larguísima sequía y una profunda decepción entre sus seguidores españoles. Una espera de varios años que ahora queda saldada por todo lo alto con un despliegue histórico que no solo mide su éxito actual, sino la distancia sideral que ha recorrido desde aquellas sudorosas salas de concierto de sus inicios.