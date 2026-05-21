Rubius e Irina se ríen de los rumores de embarazo y descartan la noticia

Durante el día de ayer, las redes se llenaron de comentarios sobre la posibilidad de que Rubius e Irina estuvieran esperando un hijo. La especulación arrancó durante uno de los últimos streams de Rubius, cuando el creador recibió un mensaje en el móvil que alteró por completo el tono de la retransmisión. Tras leerlo, el streamer aseguró que se trataba de "la mejor noticia" que había recibido en todo el año y añadió que quizá podría contarlo "en unos meses".

La reacción, sumada a la expresión de sorpresa y felicidad que mostró en directo, hizo que numerosos usuarios comenzaran a teorizar sobre un posible embarazo de Irina. Durante varias horas, las redes sociales se llenaron de mensajes, clips y teorías relacionadas con la pareja.

Sin embargo, la situación dio un giro poco después. Una de las primeras respuestas llegó desde la propia Irina, que comentó con ironía una fotografía subida por Rubius a Instagram escribiendo simplemente: "¿Estás embarazada?". El mensaje fue interpretado inmediatamente por muchos seguidores como una burla hacia las especulaciones que estaban circulando en Internet.

Más tarde, el propio Rubius alimentó todavía más esa sensación durante un nuevo directo. El streamer reaccionó en vivo a varios memes creados por sus seguidores sobre el supuesto embarazo y se tomó la situación entre risas. Aunque en ningún momento negó explícitamente los rumores, muchos espectadores entendieron que la actitud relajada con la que abordó el tema funcionaba como una forma implícita de descartarlo.

A raíz de esto, parte de la comunidad empezó a plantear nuevas teorías sobre cuál podría ser realmente la noticia que recibió el creador en su móvil. Algunos seguidores apuntan a un posible proyecto profesional relacionado con videojuegos, mientras otros fantasean incluso con la posibilidad de que Rubius tenga acceso anticipado a Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados del año. Por ahora, la pareja continúa sin aclarar directamente cuál fue el misterioso mensaje.