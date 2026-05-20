En el segundo programa de Pyjamada han hablado "un poco de todo" y han "echado un ratillo agradable" ; palabra de Omar Montes

En los dos primeros programas de Pyjamada, Lola Lolita recibía a sus seres queridos en su casa de Madrid. En la primera parte su familia, con sorpresa incluida para la anfitriona que desde Elche su yaya Dolores no se lo quería perder. Y en la segunda su hermana Sofía, su amigo Carlos Nebot y el cantante Omar Montes nos han regalado momentazos.

Así que podemos decir que después de ver el programa nosotros nos lo hemos pasado muy bien pero hemos querido saber qué tal se lo han pasado ellos. Sofía nos ha confesado que ella venía "sin saber qué tenía que hacer", a Carlos le invadían los nervios porque hacía "muchos años" que no estaba envuelto en todo el "tema de cámaras" y Omar Montes ha animado a la gente a que no se pierdan Pyjamada porque "para un día que se anima" pues hay que verlo porque encima "salgo yo" sentenciaba.

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