El rey del salseo y la reina de Tiktok, reunidos en Pyjamada

En el séptimo programa de Pyjamada Lola Lolita recibía en casa a Javi Hoyos el periodista y creador de contenido que nos tiene en vilo con cada una de sus publicaciones. Muy pocas cosas puede hacer la gente influyente de este país sin que Javi se entere.

Tanto es así que fue el propio Javi quien destapó la relación actual de Lola Lolita junto al piloto de Moto 2 Alonso López. Así que que nuestra anfitriona le reciba en casa es un momentazo.

A Javi lo de preguntar es que le viene de formación profesional y él ha venido a Pyjamada en busca de la exclusiva. ¿Embarazo, boda? Tendrás que ver el programa completo para descubrirlo.

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