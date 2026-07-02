“Quién es más probable que: versión vacaciones” pone a prueba a Carla Flila y Marina Baeza

Nuestras protagonistas de Una novia por vacaciones (ya disponible en atresplayer) se atrevieron con nuestro "Quién es más probable: versión vacaciones".

Las preguntas, adaptadas al caos y las anécdotas típicas de viajar, sacaron a la luz situaciones tan divertidas como reveladoras. Una de las más celebradas fue: “¿Quién perdería el avión?”, que provocó risas inmediatas y miradas cómplices. Mientras Carla defendía que ella siempre llega con tiempo de sobra, Marina admitía entre bromas que su historial de despistes la delataba.

El juego no solo sirvió para entretener, sino también para mostrar una faceta más espontánea y cercana de las actrices.

Sus respuestas improvisadas, llenas de humor y naturalidad, reforzaron la química que ya se aprecia en pantalla y dejaron claro que su amistad fuera del set es tan sólida como la que interpretan en la ficción.