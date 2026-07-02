Flooxer se consolida en la producción de series verticales y ya prepara Baddie, su primer thriller en vertical

Atresmedia consolida su apuesta por las series verticales y, tras convertirse en pionera en la producción de este formato en España, ya trabaja en Baddie, la nueva serie vertical de Flooxer, el canal joven de atresplayer.

Baddie es el primer thriller de corte joven-adulto en vertical para Flooxer. Dividida en dos temporadas, la serie abordará desde dos perspectivas diferentes una misma historia: el intento de suicidio de Leila.

Lucía de la Puerta, Nina en la ficción, protagoniza la primera temporada, que constará de 30 capítulos. Nina comienza una investigación a través de las redes sociales para entender qué ha ocurrido con su hermana Leila. La segunda temporada, protagonizada por Rita González (Leila), retrocederá en el tiempo para conocer la verdadera historia de su personaje.

Marc Pujolar dirige este thriller vertical de Flooxer. Completan el reparto de Baddie Max Navarro, Ariadna Llobet, Uri Herrera, Albert García, Albert Prat y Ana de Alva.

Baddie es una producción de Atresmedia en colaboración con YouPlanet, que también podrá verse fuera de España a través de la versión internacional de atresplayer.

Atresmedia sigue reforzando así su apuesta por atresplayer, la plataforma española líder, tanto por sus contenidos como por la manera de contar historias. La tecnología de la plataforma sigue siendo pionera en nuestro país y esta nueva narrativa vuelve a revalidar su posición de liderazgo, adaptádonse a las nuevas formas de consumo y adaptándose a las distintas necesidades de cada espectador.

La investigación de Nina, primera temporada de Baddie

Mientras Leila permanece en coma, Nina investiga su vida a través de redes sociales y descubre una faceta desconocida: relaciones, conductas de riesgo y un secreto que parece estar en el centro del conflicto. A medida que tira del hilo, la imagen idealizada de su hermana se desmorona hasta revelar una verdad impactante sobre quién era realmente Leila bajo el alias Baddie.

Atrapada en una situación precaria y rodeada de influencias negativas, Leila se ve envuelta en un mundo del que no encuentra salida. La soledad y la sensación de no poder revertir su situación la llevan al límite.

Finalmente, ambas líneas temporales convergen, cerrando el arco narrativo y reuniendo a las dos hermanas.