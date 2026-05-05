Lola Lolita nos cuenta qué es Pyjamada y cómo surgió la idea

Hablamos con la reina de Tiktok, Lola Lolita para descubrir todos los detalles de Pyjamada, el nuevo formato de Flooxer que se estrena el próximo 7 de mayo en Flooxer y atresplayer.

La protagonista del formato nos confiesa que la idea surge de ese momento en el que "puedas ver desde tú móvil lo que está haciendo otra persona en casa". Un poco a "modo espía". Algo que desvela que a ella misma le hubiese gustado hacer y entre risas sentencia "pues lo hago y encima lo grabo".

Sobre el formato nos explica que es un mix entre un "docureallity y un podcast" en el que se habla de todo. Desde charlas más "sentimentales y serias" hasta momentos "más divertidos y juegos por casa".

Si te estás preguntando por los invitados que han asistido a estas Pyjamadas no duda al definirlos como un grupo "un poco random". Ya que Lola ha decidido juntar a gente de su ámbito más personal con gente famosa. Algo que nos confiesa le gusta hacer mucho.

El programa contará con la participación de conocidos rostros como Omar Montes, Dulceida, Marina Rivers, Laura Escanes, Javi Hoyos, Naiara, Marina Mese, Lucía De La Puerta, Judith Arias, Dani Mateo y Susi Caramelo, a los que se sumarán también familiares, amigos y personas del entorno más cercano de Lola, como pueden ser su madre, sus hermanos, su abuela, los amigos de Elche o los de Madrid.

¡Si como nosotros estás deseando ver todo lo que ha pasado dentro de esa casa, te esperamos este jueves en Flooxer para vivir en primicia el estreno de Pyjamada!