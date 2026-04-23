Arranca el rodaje de Una novia por vacaciones, la nueva temporada del éxito vertical de Flooxer

Atresmedia continúa en su apuesta por la innovación y comienza el rodaje de Una novia por vacaciones, la segunda temporada de Una novia por Navidad, la primera serie vertical original de Flooxer, que ha acumulado ya más de 20 millones de visualizaciones en atresplayer y en redes sociales. El Grupo Atresmedia continuará así siendo pionero con el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito.

Una novia por vacaciones, vertical original de Flooxer, el canal joven de atresplayer, que continúa la historia de Sofía y Marina, interpretadas nuevamente por Marina Baeza y Carla Flila. Esta nueva temporada contará con 55 episodios que serán estrenados a la vez para continuar la forma de consumo de este género.

Tras el éxito de su primera temporada, ambientada en Navidad, la ficción evoluciona ahora hacia un tono veraniego, manteniendo su esencia fresca, ágil y adictiva, propia del formato vertical. Una novia por vacaciones promete risas y mucha comedia romántica, pero también abordará temas tan importantes como el autodescubrimiento, la aceptación y las dinámicas familiares y parejas.

Una novia por vacaciones ya ha comenzado su rodaje en Madrid. La serie es una producción de Atresmedia creada por Laura Reviejo y Marta Ambel Meyer en colaboración con La Charito Films.

Atresmedia sigue reforzando así su apuesta por atresplayer, la plataforma española líder, tanto por sus contenidos como por la manera de contar historias. La tecnología de la plataforma sigue siendo pionera en nuestro país y esta nueva narrativa vuelve a revalidar su posición de liderazgo, adaptádonse a las nuevas formas de consumo y adaptándose a las distintas necesidades de cada espectador.

Así es Una novia por vacaciones

Sofía estaba lista para irse de vacaciones con Marina, su novia, pero un virus contagioso las mantiene separadas. Sofía no va a dejar a su pareja sola y acude a su pueblo para cuidarla. Allí descubre que Marina no ha salido del armario con su familia y que finge ser la prometida de Javi, el hermano de Sofía.

Ante esta falsa heteronormatividad, Sofía intentará por todos los medios que Marina cuente la verdad a sus padres. Por si no fuera suficiente, Raquel, la prima de Marina, llega para pasar las vacaciones de verano. Sofía, para darle celos a Marina, comienza una carrera contra Javi para ganarse la atención de Raquel.

Sofía tendrá que contestar a una gran pregunta: ¿quiere una relación con alguien que no le da el lugar que se merece? Marina tendrá que saber si lo que frena su sexualidad son sus padres o ella misma.

Flooxer, la casa de los formatos más innovadores

Flooxer, la marca de contenido joven de Atresmedia disponible en atresplayer, sigue reforzando su gran apuesta por los mejores contenidos tanto en el terreno de la ficción como en el entretenimiento, contando con el talento joven más prometedor y consolidando un catálogo repleto de formatos respaldados tanto por los usuarios del canal como por la crítica especializada.

Las dos temporadas de Gente hablando, La reina del pueblo, Más de 100 mentiras, Terror y Feria, Looser, Paquita salas, El Partido, ¡Martita!, Temporada de caza, Si lo dice mi madre o Una novia por Navidad son algunos de los títulos que han consagrado a Flooxer como uno de los canales de contenidos de ficción digital más seguidos.

Pyjamada, el nuevo docurreality con Lola Lolita que se estrenará próximamente, ¡Señora!, con Sindy Takanashi, o Amor a lo bestia, el formato original presentado por Susi Caramelo, son algunos ejemplos de cómo se completa un gran catálogo de entretenimiento que continúa creciendo con nuevos títulos y renovadas temporadas.