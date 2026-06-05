Bad Bunny se lleva a sus propios baristas de Puerto Rico para que le hagan el desayuno durante la gira

El nombre de Bad Bunny ha ocupado miles de titulares en las últimas semanas, desde que arrancó su gira y demostró el enorme interés que suscita su figura y su música. Después de varios shows llenos de controversia por las experiencias desagradables que el público estaba viviendo, tanto en la supuesta zona VIP como en la famosa "casita", ahora una de las razones por las que ha dado que hablar el artista es su desayuno: se ha hecho viral una curiosa costumbre de Bad Bunny durante este tour, que es llevarse a dos baristas de Puerto Rico consigo para tomar siempre su café tal y como a él le gusta.

No es la primera vez que el extraño y carísimo capricho de una estrella de la música se hace viral, pero pocos imaginaban que Bad Bunny pudiese tener un gusto tan refinado en lo que a su café mañanero se refiere. Las personas encargadas de prepararle su desayuno son Abner y Karla, los dueños de una conocida cafetería de Puerto Rico llamada Café Comunión, situada en la ciudad de Santurce. Es probable que, además, su primera comida del día incluya también platos preparados al estilo de su país natal, para que su rutina arranque siempre con un poco de sabor puertorriqueño.

Y más vale que ese desayuno esté bien cargado de nutrientes, ya que todavía son muchos los shows que le quedan a Bad Bunny por dar durante su tour Debí Tirar Más Fotos. Sin ir más lejos, todavía son seis conciertos más los que le quedan al cantante por dar en Madrid, así que tendrá tiempo de sobra de explorar la capital y quizá, incluso, sus alrededores. ¡A ver si algún día se anima a dejar a un lado su café de siempre para desayunar unos churros en alguna cafetería clásica de la ciudad!