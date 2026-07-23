Aaron Dessner sentencia el bulo sobe Death Wish de Gracia Abrams: "Definitivamente no trata sobre Taylor Swift"

En la era de las redes sociales, los rumores y las narrativas sobre supuestos enfrentamientos en la industria musical suelen proliferar con rapidez. Para los artistas de mayor alcance, como Taylor Swift, los intentos por atribuirle rivalidades con otras figuras de la música son constantes. Aunque en el pasado existieron tensiones reales —como su conocido conflicto con Kim Kardashian o su desavenencia con Katy Perry, posteriormente resuelta—, muchas de las disputas que se viralizan en internet carecen por completo de fundamento.

El caso más reciente involucra a Gracie Abrams. Diversas especulaciones surgidas en redes sociales intentaron alimentar la idea de un distanciamiento con Swift, lo que generó sorpresa dada la estrecha relación profesional y personal que las une, en la que la intérprete de Midnights ha ejercido como una clara mentora para la joven artista.

La controversia cobró fuerza tras el lanzamiento de Daughter From Hell, el tercer álbum de estudio de Abrams publicado el 17 de julio y producido junto a Aaron Dessner, con quien ya ha firmado tres trabajos discográficos. Una de las canciones del disco, Death Wish, fue el detonante de teorías sobre la dirección musical del tema y la identidad de la persona que inspiró su letra.

Por un lado, sectores de la audiencia cuestionaron el cambio en la producción de «Death Wish», al comparar la versión rítmica e instrumental del álbum con la interpretación acústica al piano que Abrams había presentado en directo durante la gira The Secret of Us. Por otro lado, diversos usuarios en redes sugirieron que versos como "Y solía fingir que no se sentía malvado / Tu luz de un millón de soles atraviesa a la gente" estaban dirigidos a Taylor Swift, a pesar de que la propia Abrams ha reiterado su admiración por la cantante —a cuya boda con Travis Kelce asistió a principios de julio— y de haber aclarado previamente que la canción aborda la relación que tuvo una amiga suya con un perfil narcisista.

Para zanjar las especulaciones, el productor y guitarrista de The National, Aaron Dessner, abordó el asunto de forma explícita. Según dijo Aaron Dessner en una charla con Billboard, el productor desmintió el rumor explicando que Death Wish no tiene ninguna relación con Taylor Swift. Dessner aclaró que la canción se escribió en una etapa en la que Gracie Abrams abordaba en sus composiciones la mala experiencia sentimental que había vivido una de sus amigas con su expareja, reafirmando que el tema está inspirado en esa persona y no en la estrella del pop.

Respecto a las dudas sobre la versión "original" del tema, el productor puntualizó a Billboard que el arreglo de estudio que figura en el álbum se compuso y grabó meses antes de la versión en acústico difundida en directo. Según indicó, la canción se concibió en la misma época de sesiones en la que produjeron temas como «That’s So True» o «I Told You Things» para la edición deluxe de The Secret of Us, por lo que el tema publicado en el disco es, en realidad, la versión primaria.

Dessner también profundizó en su dinámica de trabajo con Abrams, con quien mantiene una colaboración profesional desde hace más de seis años. Durante la entrevista, el músico señaló que existe un grado de amistad y familiaridad que hace que ambos conozcan detalles de sus vidas personales sin necesidad de indagar activamente en el origen de cada frase. Según explicó el productor, a la hora de abordar el proceso creativo prefiere no cuestionar de forma explícita las referencias personales detrás de los textos, preservando el misterio en el desarrollo de la composición.