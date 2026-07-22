Nil Ojeda pide perdón tras el lío del 99% en Milfshakes por el Mundial: "My bad, my bad"

La jugada parecía redonda: si España levantaba el Mundial, Nil Ojeda pondría toda la web al 99%. Para su desgracia, España levantó la copa... y lo que se levantó después fue un avispero que el creador de contenido no vio venir. El youtuber y empresario ha publicado un vídeo pidiendo disculpas tras días de funa generalizada por otra campaña polémica de Milfshakes, su marca de ropa.

El anuncio corrió como la pólvora antes de la final. El problema llegó al entrar en la web. Ojeda retiró los productos existentes de su página y dejó solo 4 modelos de camisetas relacionadas con la victoria de España, que no estaban antes en el catálogo. Pero tenía truco: inflaron los precios de las prendas hasta superar los 3.000 euros, de forma que el 'descuentazo' las dejaba en los 29-35 euros que suelen costar.

La cosa ha pasado de drama en redes a asunto oficial. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por publicidad engañosa, al considerar que los descuentos anunciados eran falsos.

Mientras tanto, en redes el debate se partió en dos: unos acusaban al creador de publicidad engañosa y otros lo defendían asegurando que era otra de sus "típicas" campañas de marketing. Porque sí, Ojeda tiene historial: no es la primera vez que una acción promocional suya acaba con las autoridades de por medio.

Ante la que se le venía encima, el creador ha optado por dar la cara sin buscar excusas. "Esta campaña se viralizó, ha llegado a mucha más gente de la que es nuestra comunidad habitual, y no voy a intentar convencer a nadie ni entrar en un debate. Solo quería dar la cara y asumir mi responsabilidad", explica en el vídeo.

Ojeda reconoce que el tiro les salió por la culata: "En nuestra cabeza era 'espectacular'. Esto era una campaña para dar que hablar, y lo ha dado, pero no de la manera que esperaba". También manda un mensaje a quienes pasaron por caja: "A quienes os gustaba la camiseta del fútbol y la comprasteis, os va a llegar, tranquilos. Y los que entrasteis a la web con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón".

Recientemente, Ojeda subió un video a TikTok con Tom Holland promocionando la nueva película de Spiderman y el video se llenó de acusaciones. El usuario 'Rlmartinezz', con un comentario que supera los 4 mil 'me gustas' dice: "Nueva táctica para salir de la funa traer a spiderman" o 'Jonathan Parra', mofándose del video comenta: "Yo soy un estafador".

Ojeda ha dado la cara rápido y ha garantizado los pedidos, que era lo mínimo exigible; el resto depende de si Consumo considera que inflar precios para justificar un 99% es una travesura publicitaria o publicidad engañosa de manual.

Le queda una lección que ya conoce de otras veces: cuando una campaña se sale de tu burbuja, deja de jugar con tus reglas. Y esta se le fue de las manos con un Mundial entero mirando.