Leo Rizzi lleva La Belleza de las Flores a los escenarios con un tour por España

El disco ya llevaba desde mayo removiendo por dentro a quien lo escuchara, y ahora toca vivirlo en directo. Leo Rizzi ha anunciado La Belleza de las Flores Tour, la gira con la que va a presentar en salas su segundo álbum de estudio, publicado el pasado mayo con Warner Music. Ya tuvimos ocasión de charlar con él sobre este trabajo, y ahora llega el momento de vivirlo sobre el escenario.

La gira, organizada por Proactiv Entertainment, arranca el 15 de octubre en Barcelona (La [2] de Apolo), sigue el 17 en Sevilla (Custom), pasa por Madrid el 21 (But), aterriza en Bilbao el 23 (Stage Live) y cierra el 25 en Valencia (Jerusalem).

La Belleza de las Flores está inspirado en el pensamiento del filósofo Byung-Chul Han y coproducido junto a RYO, el álbum funciona como una especie de manifiesto: una defensa de la contemplación y la belleza frente al ritmo acelerado de todo. Sobre una base de soft pop-rock, Rizzi abre su universo sonoro con guitarras, piano, violín y arreglos de viento, y suma instrumentos como el sitar y el tanpura para reforzar esa dimensión más espiritual de la etapa.

En directo, el ibicenco criado entre Uruguay y España combinará las canciones de este nuevo trabajo con los temas que ya son parte de su ADN. Entre ellos, cómo no, "Amapolas", el bombazo que lo lanzó a otra escala al ser Top 5 de Spotify y sumar más de cien millones de reproducciones acumuladas.

Las entradas se ponen a la venta mañana, miércoles 22 de julio, a las 12:00 horas. Estarán disponibles en la web del artista, mitaquilla.com, El Corte Inglés y los puntos de venta habituales. Con salas de este tamaño y el tirón que arrastra Rizzi, más vale ponerse la alarma.