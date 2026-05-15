Entrevista a Leo Rizzi: "Intento hacerme un hueco entre las viralidades con un mensaje que vaya un poco más allá"

El cantantante hispano-uruguayo Leo Rizzi está de vuelta con su segundo disco de estudio, La belleza de las flores. Un trabajo de 14 canciones intensas con el que Rizzi nos abre las puertas de su mundo interior.

Tras el lanzamiento de Pájaro azul (2024), Leo Rizzi regresa con un segundo álbum de estudio que destaca por su cohesión y carga conceptual. En este proyecto, concebido mano a mano con Juan González Sánchez y Jesús José Ortega Bermúdez, el artista explora la fuerza transformadora de los vínculos afectivos, la introspección y la urgencia de habitar el presente.

Esta narrativa se despliega sobre una atmósfera de soft pop/rock con tintes nostálgicos, coproducida al lado de RYO, donde el piano, el violín, el bajo, las guitarras y la batería sostienen la estructura emocional de cada canción.

Canciones como Puro que abre el disco o la maravillosa colaboración con Santi Balmes en Aquí nadie se puede morir son algunos de los puntos álgidos de este trabajo que se aleja de tendencias, mainstream y sonidos fáciles.

Recientemente pude charlar con Leo en las oficinas de Warner Music, puedes ver la entrevista completa dándole play al vídeo, y me contó todo sobre este disco, sus influencias musicales, la colaboración con Santi Balmes y las redes sociales entre otros temas.

"Porque ella borra el ruido que a mí nunca me ha dejado escuchar y con ella yo me olvido de la grasa de la capital". ¿Cuál es ese ruido que necesitas borrar y qué tal esa maravillosa referencia al más grande, Charly García, en "Puro", la canción que abre tu nuevo disco?

Leo: Pues mira, grandes dos preguntas para empezar. Para mí, el ruido siempre es como aquella cosa de la socialización que yo no he entendido muy bien desde que tengo razón de ser. De alguna forma, encontrar a mi chica, a Carla, que se ha convertido en mi mejor amiga y en esa persona que me entiende al 100%, me ha ayudado a estar y a entender un poco mejor el mundo. Sí, aunque suene así muy grandilocuente, es la verdad.

Luego, "la grasa de la capital" sí es una referencia a Charly y Serú Girán; soy muy fan de Charly. La verdad es que necesitaba meter una referencia ya en una de mis canciones y cómo no aquí, en "Puro", que es la canción más importante del álbum: esa pureza, esa purificación.

Es un segundo disco que has llamado La belleza de las flores. ¿Cuál es el origen de este título y la historia detrás de la inspiración del álbum?

Leo: Los adelantos sí que están atravesados por este amor romántico y genuino de encontrar a una persona con la que te sientes bien, por resumirlo muchísimo. Pero también está atravesado por un momento y un contexto de vida. Es decir, La belleza de las flores puede ser un título que quede en la ambigüedad de lo banal, que sea un título bonito y ya está, pero sale de una frase de Byung-Chul Han: "La belleza de las flores se debe a un lujo que está libre de toda economía".

Esta frase para mí ha sido muy importante para desarrollar este álbum, que intenta asentarse en una industria que está muy revuelta en todas las áreas. En este caso, la industria artística, donde estamos en un momento muy raro. Para mí, componer este disco que tiende más a la contemplación, a hablar de temas personales y de cosas que no son tan virales, es también un acto de fe.

Es una carrera que empieza en 2020 en pandemia, explota con "Amapolas", pasas incluso por un programa de televisión (Veo cómo cantas), se consolida con "Pájaro azul" y ahora llega este segundo trabajo. ¿Cómo ha sido esa evolución?

Leo: Pues mira, esta evolución es bastante natural. Antes del 2020, yo era un hippie que se fue a la India. Conocí a Manu Om, tuve la posibilidad de conocer a productores y sacar mis primeros trabajos. De repente, "Amapolas" lo peta y yo sigo haciendo música de forma muy paralela a lo que estaba pasando con la viralidad, que era una locura. No me fijé en la fórmula que había funcionado; simplemente seguí componiendo música.

Eso me llevó, obviamente, a no tener resultados de más viralidades, supongo, cosa con la que estoy muy en paz. En esa ola creo mi primer disco, Pájaro azul, con canciones muy importantes para mí como "Revolución azul", que consiguen romper un techo de cristal en mi carrera. Luego sale el segundo disco, La belleza de las flores, que también responde a un momento autobiográfico importante. Ahora intento traer un mensaje cercano a la filosofía y a mi momento de vida, haciéndome un hueco entre las viralidades con un mensaje que vaya un poco más allá, que no sea solo una canción fácil para entretener.

¿Cuál es tu estilo, si es que se puede definir, y cuál es ese sonido que has buscado concretamente en este disco?

Leo: En este álbum se ha buscado algo concreto porque, como dices tú, yo he probado muchas cosas. Siento que hoy en día el género es una etiqueta que te puedes poner o no, pero para mí era una cuestión de querer ceñirme a algo y focalizarme. Al ser un artista solista no tienes una banda que tenga un sonido fijo; tú lo eliges en cada canción. En este disco he tirado por un soft rock con trazas de soul, intentando integrarlo todo en este panorama. Creo que es el disco más coherente de los dos a nivel musical. Yo lo he parido con esa intención; ya que la crítica haga lo suyo.

¿Cuál es el proceso de composición de una canción de Leo Rizzi o de este disco en concreto?

Leo: Normalmente me pongo al piano o a la guitarra e intento sacar la armonía con la melodía. A partir de ahí empiezo a "vestir" la canción. Como me gusta producir, empiezo a hacer la maqueta en casa y escribo la letra sobre la marcha. Me tomo mis días o semanas, lo que necesite la canción. Cuando ya veo que ese germen aparece en mi cabeza al irme a dormir y me pregunto "¿qué canción es esta?", y me doy cuenta de que es mía, digo: "Ah, pues será buena". Entonces la llevo a cabo.

¿No tienes un cuaderno o un móvil en el que anotes frases o ideas deslavazadas?

Leo: Sí, para la parte lírica tengo un diario que he intentado usar haciendo el ejercicio de apuntar las movidas que se me ocurren. Así, cuando me pongo a componer, no parto de cero; ya tengo mi backup de ideas que sé que fueron momentos de inspiración real y no me estoy forzando a pensar en cosas.

Por un lado la música anglosajona se nota presente en ti, pero no se pueden obviar las raíces latinoamericanas de Uruguay y Argentina. ¿Cuáles son tus principales influencias?

Leo: Es que al final es un mejunje de todo eso. Cuando era pequeño, hacia 2012, estaba muy en la movida de Justin Bieber o Ed Sheeran; muy en la parte del autor pop con su guitarra. Sobre todo con el disco X de Sheeran conecté mucho; iba con mi guitarra y mi gorrita a todos lados.

Poco a poco integro cosas del rock nacional uruguayo: No Te Va A Gustar, La Vela Puerca... son grupos que me marcaron un montón. Luego vas creciendo y recuperando referencias como Spinetta, Charly, Cerati, Soda Stereo o Serú Girán. A estos artistas los empecé a ubicar hace unos cinco años en mis viajes de vuelta a Uruguay (viví allí de los 4 a los 15 años). De repente descubrí a Charly y me quería morir, decía: "¿Cómo estuve todo este tiempo viviendo sin conocerle?". Se abrió un abanico del rock rioplatense que ha sido clave para encontrar un referente musical, lírico y también político.

¿Cómo surgió la canción "Aquí nadie se puede morir" y la colaboración con Santi Balmes?

Leo: Después de un momento bastante jodido compuse esa canción y dije: "Necesito que la abandere un artista de ese calibre". Yo quería que estuviera Santi; me imaginaba su voz y sabía que me desgarraría escucharle. Moví los hilos para llegar a él, le mandamos el tema, le gustó y nos juntamos en el estudio con Santos para darle forma. Estoy muy agradecido porque es una oportunidad y un sueño. La canción lo ameritaba; es un himno de resistencia.

Has colaborado con Paty Cantú, Zahara, Sofía Reyes, Samuraï y Dani Ocean. ¿Hay alguien con quien no hayas colaborado todavía y te gustaría especialmente?

Leo: Hace un tiempo me junté con No Te Va A Gustar, comimos un asado en Uruguay y fue un encuentro muy lindo. Me encantaría colaborar con ellos, también con Drexler, obvio, y con su hijo Pablo Pablo. Son referentes que para mí quedan como un sueño. Quiero que se dé de forma orgánica y natural, cuando tenga que suceder. Pero sí: un Drexler, No Te Va A Gustar o La Vela Puerca sería hermoso.

Es imposible no preguntarte por tus redes. ¿Cómo es tener millones de seguidores en TikTok? ¿Cómo afrontas las críticas de los que piensan que solo eres un "tiktoker que se ha hecho cantante"?

Leo: Al fin y al cabo, yo he intentado utilizarlo como una herramienta. Llevo desde los 12 años tocando la guitarra y haciendo música. La empecé a lanzar y, en un momento, apareció TikTok como una posibilidad; probé y funcionó. ¿Qué pasa? Que de repente te lo has currado todo ese tiempo y aparece gente que te tacha por algo que nunca has sido. La gente siempre va a hablar cuando te va bien; lo que genera en algunos es envidia y es natural. Entiendo que sea una cosa fácil a la que agarrarse, pero para mí es una herramienta que uso en la medida en que me ayude y no me absorba.

¿Quién es la persona más famosa que te sigue y que te sorprende?

Leo: ¡Qué buena pregunta! No lo sé... Miguel Bosé, creo. Me hace mucha gracia que me siga Miguel Bosé, me hace ilusión. No sabría decirte quién más, no me fijo mucho en eso.

¿Qué te gusta más: vender copias físicas, que una canción se escuche mucho en Spotify, que un vídeo sea viral o llenar un recinto grande?

Leo: Obvio, llenar un recinto grande. Esa imagen de ti con la guitarra y la gente con sus móviles es lo que todo artista quiere conseguir. Obviamente también que la canción se escuche. Tenemos los artistas esa aplicación muy fea, Spotify for Artists, donde ves tus números a tiempo real... y cuando ves que sube, te emocionas, la verdad.

¿Qué planes tienes para presentar este disco en directo?

Leo: Vamos a presentarlo partiendo de un formato acústico. Es algo que queremos implementar con el director musical; hemos hecho giras acústicas por Latinoamérica y han funcionado muy bien, a veces incluso mejor que cuando íbamos con toda la banda y el clic en el oído. La idea de este show es que funcione desde el autor hacia fuera y no a la inversa. Empezamos en México ahora en mayo e intentaremos hacer una gira internacional.

Y también, aprovechando, le mandamos un saludo a mi hermana: todo el mundo a escuchar a Sita Rizzi. Es un proyecto maravilloso, tiene una voz descomunal y mucho que decir.