SUMMER VIBES
Canción del verano 2026: estas son las apuestas de las redes para el tema más sonado
Casi todos los veranos hay una canción en concreto que suena especialmente, por sus vibras de fiesta, playa y calor. Estas son algunas de las apuestas que se han comentado en redes para la canción del verano 2026
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Fashion Girl
El hit sorpresa del nuevo disco de Bad Gyal, que versiona un clásico de Jadiel.
Gata Linda
Una forma de recuperar el reggaeton clásico que está enamorando a muchos.
Pa que brinque
No hay verano sin Omar Montes, y esta es su apuesta para este año.
Por lo que sea
Un viaje de nostalgia para todos los que crecieron con el Electrolatino.
Al Golpito
Todo apunta a que el verano pertenecerá, una vez más, a Quevedo. Por un lado, gracias a Al Golpito…
La Graciosa
… y por otro lado, por La Graciosa, que ya es, por opinión popular, la canción del verano.
No le digo que no
Este tema de los Buyer ha gustado al sector más fiestero de la población española.
T Amaré
Tras ganar el Benidorm Fest, es una favorita para sonar en las fiestas del verano.
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