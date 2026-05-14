Canción del verano 2026: estas son las apuestas de las redes para el tema más sonado

Fashion Girl

El hit sorpresa del nuevo disco de Bad Gyal, que versiona un clásico de Jadiel.

Gata Linda

Una forma de recuperar el reggaeton clásico que está enamorando a muchos.

Pa que brinque

No hay verano sin Omar Montes, y esta es su apuesta para este año.

Por lo que sea

Un viaje de nostalgia para todos los que crecieron con el Electrolatino.

Al Golpito

Todo apunta a que el verano pertenecerá, una vez más, a Quevedo. Por un lado, gracias a Al Golpito…

La Graciosa

… y por otro lado, por La Graciosa, que ya es, por opinión popular, la canción del verano.

No le digo que no

Este tema de los Buyer ha gustado al sector más fiestero de la población española.

T Amaré

Tras ganar el Benidorm Fest, es una favorita para sonar en las fiestas del verano.