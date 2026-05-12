Olivia Rodrigo celebra miles de millones de streams en Spotify con un concierto sorpresa en Barcelona rodeada de flores

El huracán Olivia Rodrigo aterrizó en Barcelona para ofrecer un concierto sorpresa en un escenario inmejorable. La estrella estadounidense, que se encuentra en plena transición hacia su nueva etapa artística, llegó a la Ciudad Condal de la mano de Spotify, patrocinador principal del FC Barcelona, apenas unos días antes de que el conjunto azulgrana se impusiera en el Clásico y se coronara campeón de La Liga.

En la emblemática ladera de Montjuïc, el Teatre Grec se transformó por completo para acoger el evento Spotify Billions Club Live. Al llegar, los asistentes fueron recibidos por la majestuosidad de un anfiteatro al aire libre que evoca la Antigua Grecia, decorado para la ocasión con paisajes exuberantes que celebraban los hitos de Rodrigo en la plataforma de streaming y su colaboración con el club catalán. En los alrededores, los fans pudieron disfrutar de puestos de merchandising exclusivo, catering y un espacio dedicado a las nueve placas del Billions Club que acreditan sus canciones más escuchadas.

Más allá de la cuidada ambientación, el espectáculo resultó electrizante. Siguiendo la estela de ediciones anteriores protagonizadas por figuras como Bad Bunny o Miley Cyrus, Rodrigo interpretó casi todo su repertorio de éxitos milmillonarios ante un público entregado. El evento, de carácter gratuito, estuvo reservado para unos 1.500 "Livies"; estos fans devotos fueron seleccionados por su alta actividad en Spotify y convocados mediante invitaciones personalizadas.

Durante el set, la cantante encadenó hits como drivers license, traitor, happier, good 4 u, favorite crime, deja vu, jealousy, jealousy y vampire. De este modo, repasó ocho de las nueve composiciones con las que ha superado la barrera de los mil millones de reproducciones, dejando fuera únicamente All I Want.

Esta íntima celebración tuvo lugar apenas cuarenta y ocho horas antes de que el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentaran en un recién renovado Spotify Camp Nou. En dicho encuentro, los jugadores locales lucieron una edición especial de su icónica camiseta azulgrana, sustituyendo el logo de Spotify por el emblema personal de Rodrigo para conmemorar este hito musical y deportivo.

Celebrar una trayectoria de tal magnitud podría parecer prematuro para una artista que saltó al estrellato hace solo cinco años. Sin embargo, la noche en el Teatre Grec demostró ser un reconocimiento merecido, con una estrella del pop volcada sobre el escenario y una audiencia que respondió con una intensidad a la altura de las circunstancias.