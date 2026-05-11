Así fue el explosivo enfrentamiento entre Ibai y Kameto en el LEC Roadtrip de Madrid: "Chúpame mis enormes bolas"

Entre el 8 y el 10 de mayo, Madrid acogió el LEC Roadtrip organizado por Movistar KOI, un evento que trasladó varias jornadas de la competición europea de League of Legends fuera de Berlín para convertirlas en un espectáculo presencial. Además de los partidos oficiales, uno de los grandes atractivos era un showmatch entre un equipo liderado por Ibai y otro encabezado por Kameto, presidente de Karmine Corp, rival histórico de KOI dentro de la escena.

Sin embargo, horas antes del evento, Kameto canceló inesperadamente el showmatch sin ofrecer demasiadas explicaciones públicas. La decisión provocó una reacción inmediata de Ibai en redes sociales. "Kameto ha cancelado el showmatch. Tu equipo es una mierda", escribió el streamer vasco en X, añadiendo después una frase todavía más agresiva: "Y esta tarde lo vas a poder comprobar tú mismo en un pabellón con 20 personas en las gradas".

La respuesta del creador francés llegó poco después y elevó todavía más el tono del enfrentamiento. "He dormido tan bien… Buenos días Ibai", escribió Kameto antes de lanzar un mensaje cargado de insultos y provocaciones hacia KOI y el propio streamer español.

Lejos de rebajar la tensión, Ibai volvió a responder públicamente: "Ahora es cuando se supone que me pongo a llorar y no juego el partido como haces tú?". Después añadió la frase que más se ha compartido durante las últimas horas: "Chúpame mis enormes bolas". El streamer también criticó la cancelación del evento asegurando que había perjudicado a trabajadores y personas desplazadas para el showmatch.

El intercambio de mensajes convirtió rápidamente el asunto en tendencia tanto en España como en Francia. Aun así, una parte importante de la comunidad cree que el enfrentamiento podría formar parte del espectáculo habitual que rodea a este tipo de rivalidades en los esports. Ibai y Kameto han mostrado buena relación en numerosas ocasiones anteriores y muchos seguidores interpretan el cruce como una forma de alimentar todavía más la narrativa competitiva entre KOI y Karmine Corp.