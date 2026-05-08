Clers denuncia un episodio de acoso en el ascensor de su edificio: "Se me paralizó el cuerpo"

Clers ha denunciado un triste y angustioso episodio de acoso. La influencer contó que todo ocurrió cuando decidió salir de casa para ir al supermercado porque no podía dormir. Según explicó en un vídeo publicado en redes sociales, al entrar en el ascensor se subió también un hombre que trabajaba como repartidor y cuya actitud comenzó a incomodarla desde el primer momento.

"Ya solo al entrar me ha mirado de una forma que se me ha paralizado el cuerpo", relató Clers a sus seguidores. La influencer explicó que, mientras el ascensor descendía, el hombre se colocó muy cerca de ella, apoyando el brazo a su lado y observándola fijamente. "Eres muy sexy", aseguró que le dijo en ese momento.

La creadora de contenido contó que intentó aparentar normalidad mientras escribía mensajes en el móvil pidiendo ayuda. Según su relato, el hombre continuó haciéndole preguntas sobre adónde iba y qué pensaba hacer, mientras permanecía muy cerca de ella dentro del ascensor. "Estaba temblando", explicó después.

El episodio terminó cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja y otra chica entró en el edificio en ese mismo instante. Clers asegura que esa coincidencia le permitió salir rápidamente de la situación. Después, ya fuera del ascensor, rompió a llorar por el miedo acumulado durante esos minutos.

Más allá de lo ocurrido, la influencer quiso poner el foco en la sensación posterior de vulnerabilidad. "Pensaba que es mi edificio, es mi ascensor", explicó, reflexionando sobre cómo una situación cotidiana puede convertirse en algo angustioso. También reconoció que empezó a pensar en escenarios todavía más complicados, como volver sola a casa de madrugada o cruzarse nuevamente con esa persona.

Las declaraciones de Clers han generado una oleada de comentarios de apoyo en redes sociales, donde muchas usuarias han compartido experiencias similares vividas en espacios aparentemente seguros y cotidianos. La influencer, por su parte, decidió contar lo ocurrido precisamente por esa razón: visibilizar una situación que, según explicó, muchas mujeres reconocen inmediatamente apenas escuchan los primeros detalles.